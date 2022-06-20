Биткоин после падения продемонстрировал рост

О возможном росте курса биткоина накануне говорил юрист Александр Трещев, который подчеркивал, что на него оказывают влияние разные факторы. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее заявлял, что государство может заработать на биткоине при условии его правильного внедрения в финансовую систему.