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Биткоин после падения продемонстрировал рост

Биткоин после падения продемонстрировал рост

20 июня, 16:04
Фото: pxhere.com
Стоимость биткоина составила 20,2 тыс. долларов — он подорожал на 12%.

После падения стоимость биткоина продолжает расти — он уже подорожал на 12% и стоит больше 20 тыс. долларов. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на данные торгов.

На криптовалютной бирже Binance, по данным на конец дня 19 июня 2022 года, стоимость биткоина составила 20,2 тыс. долларов. Таким образом, криптовалюта подорожала на 12,1%.

Накануне стоимость биткоина составила менее 20 тыс. долларов — такой низкий показатель был зафиксирован впервые за прошедшие 1,5 года. Курс валюты снизился на 9,87%, составив 19,047 тыс. долларов.

О возможном росте курса биткоина накануне говорил юрист Александр Трещев, который подчеркивал, что на него оказывают влияние разные факторы. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее заявлял, что государство может заработать на биткоине при условии его правильного внедрения в финансовую систему.

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