В Омске сразу 15 домов на одной улице признали аварийными

Сразу несколько домов в Омске признали непригодными для жилья. Соответствующее постановление мэрии 9 июня подписал и. о. главы города Евгений Фомин.
Профильная комиссия оценила жилые помещения 3 июня. В список на снос попали сразу 15 строений на улице Новоалександровская Советского округа. Это здания под номерами 14, 14а, 14а (кв.1), 15, 16, 17 18, 20, 25, 25а, 29, 31, 42, 44, 51. Также непригодным для проживания признан дом № 25/21 улицы Кузбасская угол улицы Космической, что в Центральном округе города.
Отметим, объекты в Новоалександровке — это строения, пострадавшие во время масштабного пожара 6 мая. Тогда в поселке сгорело 24 жилых дома.