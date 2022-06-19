Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске сразу 15 домов на одной улице признали аварийными

В Омске сразу 15 домов на одной улице признали аварийными

19 июня, 09:59
Фото: 1MI

15 домов на улице Новоалександровская в Омске признали аварийными

В списке на снос также значится здание в Центральном округе.

Сразу несколько домов в Омске признали непригодными для жилья. Соответствующее постановление мэрии 9 июня подписал и. о. главы города Евгений Фомин.

Профильная комиссия оценила жилые помещения 3 июня. В список на снос попали сразу 15 строений на улице Новоалександровская Советского округа. Это здания под номерами 14, 14а, 14а (кв.1), 15, 16, 17 18, 20, 25, 25а, 29, 31, 42, 44, 51. Также непригодным для проживания признан дом № 25/21 улицы Кузбасская угол улицы Космической, что в Центральном округе города.

Отметим, объекты в Новоалександровке — это строения, пострадавшие во время масштабного пожара 6 мая. Тогда в поселке сгорело 24 жилых дома.

#Общество#Новости#Омск#Аварийные дома
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18