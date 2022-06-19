В Омске сразу 15 домов на одной улице признали аварийными

Профильная комиссия оценила жилые помещения 3 июня. В список на снос попали сразу 15 строений на улице Новоалександровская Советского округа. Это здания под номерами 14, 14а, 14а (кв.1), 15, 16, 17 18, 20, 25, 25а, 29, 31, 42, 44, 51. Также непригодным для проживания признан дом № 25/21 улицы Кузбасская угол улицы Космической, что в Центральном округе города.