В Омске подорожали шоколад, моющие средства и мебель

Центробанк выпустил комментарий об инфляции в Омской области в мае этого года. Годовой уровень замедлился до 18,28%. Однако это выше инфляции по стране и по СФО.
Внешние санкции повлияли на нарушение логистических цепочек. Производители стали больше тратить на импортные компоненты и оборудование. Так, ситуация ускорила годовой рост цен на шоколад, конфеты, печенье, торты, кексы, рулеты и пряники. Высокий спрос на муку привел к подорожанию хлеба и мучных изделий.
Также центральный регулятор сообщает, что внешние факторы сказались на ценах моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики. Этих товаров на рынке стало меньше, а их стоимость выросла. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере мебельного производства.
Впрочем, положительные моменты тоже есть. Из Омского аэропорта возобновила рейсы одна из крупных авиакомпаний. Ранее она приостанавливала полеты. Итог возвращения — замедление роста цена на авиабилеты.
В целом по Сибирскому федеральному округу инфляция в мае замедлилась до 18,1%. На это повлияли укрепление рубля и охлаждение спроса на продукты.
Отметим, годовая инфляция за последний весенний месяц по стране замедлилась до 17,1%. Однако темп роста цен на многие группы продуктов питания повысился. Важный фактор для будущей динамики — импортозамещение, отмечают эксперты Банка России.