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В Омске подорожали шоколад, моющие средства и мебель

В Омске подорожали шоколад, моющие средства и мебель

19 июня, 13:21
Фото: 1MI
Данные об инфляции за май 2022 года.

Центробанк выпустил комментарий об инфляции в Омской области в мае этого года. Годовой уровень замедлился до 18,28%. Однако это выше инфляции по стране и по СФО.

Внешние санкции повлияли на нарушение логистических цепочек. Производители стали больше тратить на импортные компоненты и оборудование. Так, ситуация ускорила годовой рост цен на шоколад, конфеты, печенье, торты, кексы, рулеты и пряники. Высокий спрос на муку привел к подорожанию хлеба и мучных изделий.

Банк России

Также центральный регулятор сообщает, что внешние факторы сказались на ценах моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики. Этих товаров на рынке стало меньше, а их стоимость выросла. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере мебельного производства.

Впрочем, положительные моменты тоже есть. Из Омского аэропорта возобновила рейсы одна из крупных авиакомпаний. Ранее она приостанавливала полеты. Итог возвращения — замедление роста цена на авиабилеты.

Банк России

В целом по Сибирскому федеральному округу инфляция в мае замедлилась до 18,1%. На это повлияли укрепление рубля и охлаждение спроса на продукты.

Отметим, годовая инфляция за последний весенний месяц по стране замедлилась до 17,1%. Однако темп роста цен на многие группы продуктов питания повысился. Важный фактор для будущей динамики — импортозамещение, отмечают эксперты Банка России.

Банк России
#Экономика#Новости#Омская область#Сибирь#Россия#Центробанк#Инфляция#Рост цен
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