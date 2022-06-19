В Омск прибыли икона и ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского

В Омск сегодня прибыли икона и ковчег с частицей мощей святого Сергия Радонежского. Святыни находятся в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Пробудут в нашем городе по 21 июня, сообщает пресс-служба Омской епархии.
Ковчег с 12 июня по 7 октября посетит все федеральные округа России. Общая протяженность маршрута — около 30 тысяч километров. В этом году церковь отмечает 600 лет со дня обретения мощей Сергия Радонежского.
Встретили святыни 19 июня в 11:00. Митрополит Омский и Таврический Владимир совершил молебен. Икона и ковчег доступны для поклонения с 8:00 до 20:00 все дни пребывания в Омске. Будут совершаться молебны 20 июня в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, а также 21 июня в 10:00 и 12:00.
После Омска икона и ковчег отправятся в Новосибирск.