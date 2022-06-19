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Тысячи цветов и тонна мраморной крошки. В Омске высадили необычную клумбу

Тысячи цветов и тонна мраморной крошки. В Омске высадили необычную клумбу

19 июня, 10:24
Фото: 1MI

В Омске появилась клумба в виде герба региона

Агрономы пытались сохранить цветочную палитру герба.

В Первомайском сквере появилась клумба в виде герба Омской области. Это — «жемчужина» цветника к 200-летию региона. Композиция находится на пешеходном маршруте по улице Тарской.

Для создания «региональной» клумбы потребовалось 12,5 тысяч цветов и тонна белой мраморной крошки, сообщает пресс-служба мэрии. Агрономы завезли на место плодородный грунт и вспахали землю. Разметку участка делали по эскизу, после — высадили саженцы и отсыпали крошку.

Цветовую палитру герба пытались сохранить. Так, для изображения реки использовали синий агератум, а для короны понадобился оранжевый тагетес. Планируется, что цветы выпустят бутоны через 3-4 недели. 

мэрия Омска
#Город#Новости#Омск#Омская область#Цветы#Клумбы
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