Тысячи цветов и тонна мраморной крошки. В Омске высадили необычную клумбу

В Первомайском сквере появилась клумба в виде герба Омской области. Это — «жемчужина» цветника к 200-летию региона. Композиция находится на пешеходном маршруте по улице Тарской.
Для создания «региональной» клумбы потребовалось 12,5 тысяч цветов и тонна белой мраморной крошки, сообщает пресс-служба мэрии. Агрономы завезли на место плодородный грунт и вспахали землю. Разметку участка делали по эскизу, после — высадили саженцы и отсыпали крошку.
Цветовую палитру герба пытались сохранить. Так, для изображения реки использовали синий агератум, а для короны понадобился оранжевый тагетес. Планируется, что цветы выпустят бутоны через 3-4 недели.