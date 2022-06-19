Тысячи цветов и тонна мраморной крошки. В Омске высадили необычную клумбу

Для создания «региональной» клумбы потребовалось 12,5 тысяч цветов и тонна белой мраморной крошки, сообщает пресс-служба мэрии. Агрономы завезли на место плодородный грунт и вспахали землю. Разметку участка делали по эскизу, после — высадили саженцы и отсыпали крошку.