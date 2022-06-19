Цветочный забег. Омские спортсменки обогнали соперниц на всех дистанциях

Цветочный забег собрал рекордное число участниц. Спортивное мероприятие прошло 19 июня на Зеленом острове. В этом году на старт вышло 569 человек из восьми регионов России, сообщает пресс-служба минспорта Омской области.
На дистанцию в три километра заявились 433 участницы. Попробовать свои силы в забеге на 10 километров решились 136 спортсменок. Из-за жаркой погоды решено было не проводить отдельных стартов, организаторы отправили всех вместе.
Победу на «трешке» одержала омичка Наталья Крикун. Второе место тоже заняла уроженка нашего города Анастасия Скотынянская. «Бронзу» завоевала Оксана Ракитина из Лузино.
Лидером на дистанции в 10 километров стала Тамара Волнина. На втором месте — Ольга Роганская. Замкнула тройку Ольга Ломовцева. Все девушки на пьедестале представляли Омск.
Напомним, 18 июня еще одно массовое событие в Омске поставило рекорд. На «Симфопарк» пришло 10 тысяч человек.