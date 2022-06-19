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Смерть на параплане, реформы бизнеса и спортивные рекорды. Новости воскресного Омска

Смерть на параплане, реформы бизнеса и спортивные рекорды. Новости воскресного Омска

19 июня, 20:00
Фото: Город55
Новости, которые нельзя пропустить.

Новость № 1

Сегодня в деревне под Омском погибли двое мужчин. Они не справились с управлением парапланом. Происшествием заинтересовались в СК. После доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Есть видеозапись с места трагедии:

Появилось видео с места крушения параплана в Омске
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Новость № 2

На омской бизнес-арене изменения. В «Омском беконе» сменился директор. А депутат областного Заксобрания Владимир Гуселетов лишился своего рекламного агентства. Еще одна интересная новость — депутат омского горсовета Юрий Арчибасов больше не владелец главного актива:

Омский депутат Арчибасов больше не является владельцем своего главного актива
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Новость № 3

Цветочный забег в этом году поставил новый рекорд по участницам — на старт вышли 569 спортсменок. Весь пьедестал заняли омички!  К слову, вчера в Омске тоже был поставлен рекорд на массовом мероприятии. «Симфопарк» собрал 10 тысяч человек. Мы собрали самые яркие моменты музыкального марафона. А пока в одной части города звучали мелодии, в другой — гонг трубил о поединках. В Омске прошел SFC-4:

Легендарное возвращение. Как прошел бой Андрея Корешкова в Омске
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