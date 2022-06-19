Смерть на параплане, реформы бизнеса и спортивные рекорды. Новости воскресного Омска

Новость № 1
Сегодня в деревне под Омском погибли двое мужчин. Они не справились с управлением парапланом. Происшествием заинтересовались в СК. После доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Есть видеозапись с места трагедии:
Новость № 2
На омской бизнес-арене изменения. В «Омском беконе» сменился директор. А депутат областного Заксобрания Владимир Гуселетов лишился своего рекламного агентства. Еще одна интересная новость — депутат омского горсовета Юрий Арчибасов больше не владелец главного актива:
Новость № 3
Цветочный забег в этом году поставил новый рекорд по участницам — на старт вышли 569 спортсменок. Весь пьедестал заняли омички! К слову, вчера в Омске тоже был поставлен рекорд на массовом мероприятии. «Симфопарк» собрал 10 тысяч человек. Мы собрали самые яркие моменты музыкального марафона. А пока в одной части города звучали мелодии, в другой — гонг трубил о поединках. В Омске прошел SFC-4: