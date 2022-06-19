Смерть на параплане, реформы бизнеса и спортивные рекорды. Новости воскресного Омска

Цветочный забег в этом году поставил новый рекорд по участницам — на старт вышли 569 спортсменок. Весь пьедестал заняли омички! К слову, вчера в Омске тоже был поставлен рекорд на массовом мероприятии. «Симфопарк» собрал 10 тысяч человек. Мы собрали самые яркие моменты музыкального марафона. А пока в одной части города звучали мелодии, в другой — гонг трубил о поединках. В Омске прошел SFC-4: