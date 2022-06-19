Новая школа. За 300 тысяч рублей юных омичек научат шить, ткать и кроить

Омичка представила авторский социальный проект — «Школа девичества», где девочек от 10 до 17 лет будут обучать ткачеству, росписи, кройке и шитью, хореографии, фольклору и др. Жюри оценило идею положительно. Гимжевская получила грант на запуск школы — 300 тысяч рублей.