Город55
ГлавноеВсе новости
Новая школа. За 300 тысяч рублей юных омичек научат шить, ткать и кроить

Новая школа. За 300 тысяч рублей юных омичек научат шить, ткать и кроить

19 июня, 13:59
Фото: 1MI

Омичка выиграла 300 тыс руб на создание школы для девочек

В учреждении будут учить традиционным ремеслам.

Омичка Наталья Гимжевская получила 300 тысяч рублей на создание «Школы девичества». Она выиграла грант в рамках конкурса от Росмолодежи.

В Крыму завершился образовательный заезд форума «Таврида». Его посвятили развитию народных культуры и русского языка. Омскую область представили несколько участников, в том числе сотрудник детского палаточного лагеря «Богатырская застава» Наталья Гимжевская.

Омичка представила авторский социальный проект — «Школа девичества», где девочек от 10 до 17 лет будут обучать ткачеству, росписи, кройке и шитью, хореографии, фольклору и др. Жюри оценило идею положительно. Гимжевская получила грант на запуск школы — 300 тысяч рублей.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Школа#Грант
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18