Не опять, а снова. В омской деревне ввели годовой карантин

До 1 июня 2023 года на территории деревне Радищево будут действовать ограничения. Запрещено: вывозить животных, посещать потенциально опасные объекты посторонними лицами, собирать, обрабатывать, хранить и вывозить биоматериалы больных особей, совместно содержать здоровый и зараженный скот. Также на карантинном участке нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.