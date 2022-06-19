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Не опять, а снова. В омской деревне ввели годовой карантин

Не опять, а снова. В омской деревне ввели годовой карантин

19 июня, 14:52
Фото: 1MI

В деревне Омской области на год ввели карантин из-за лейкоза

На территории действует ряд ограничений.

17 июня вышел приказ Главного управления ветеринарии Омской области об установлении карантина в Нижнеомском районе. Причина — выявлен очаг лейкоза крупного рогатого скота.

До 1 июня 2023 года на территории деревне Радищево будут действовать ограничения. Запрещено: вывозить животных, посещать потенциально опасные объекты посторонними лицами, собирать, обрабатывать, хранить и вывозить биоматериалы больных особей, совместно содержать здоровый и зараженный скот. Также на карантинном участке нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.

Профильному ведомству поручено ликвидировать очаг заболевания для предотвращения распространения инфекции.

#Происшествия#Новости#Омская область#Нижнеомский район#Карантин#Сельское хозяйство
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