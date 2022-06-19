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Людмила Воробьева стала новым директором «Омского бекона»

Людмила Воробьева стала новым директором «Омского бекона»

19 июня, 10:55
Фото: 1MI
Она вступила в должность 17 июня.

По информации Города55, в АО «Омский бекон» сменился директор. С 17 июня пост занимает Людмила Воробьева. С 24 сентября 2021 года руководил компанией Сергей Пимонов.

Ранее Воробьева была директором ООО «Абсолют-Агро», это организация по разведению сельскохозяйственной птицы в Тюменской области. Примечательно, что соучредителем «Абсолют-Агро» является омский бизнесмен Темури Латария.

Место Людмилы Воробьевой в тюменской фирме занял Александр Усков, он тоже член команды Латарии. Ранее Усков работал в ООО «Сосновское», совладелец — ООО «Руском-Агро», которая принадлежит омскому бизнесмену.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Тюменская область#Темури Латария#АО "Омский бекон"
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