Людмила Воробьева стала новым директором «Омского бекона»

По информации Города55, в АО «Омский бекон» сменился директор. С 17 июня пост занимает Людмила Воробьева. С 24 сентября 2021 года руководил компанией Сергей Пимонов.
Ранее Воробьева была директором ООО «Абсолют-Агро», это организация по разведению сельскохозяйственной птицы в Тюменской области. Примечательно, что соучредителем «Абсолют-Агро» является омский бизнесмен Темури Латария.
Место Людмилы Воробьевой в тюменской фирме занял Александр Усков, он тоже член команды Латарии. Ранее Усков работал в ООО «Сосновское», совладелец — ООО «Руском-Агро», которая принадлежит омскому бизнесмену.