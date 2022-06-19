«Легкие не выдерживают». Омичи жалуются на здоровье из-за выбросов

Многие омичи сообщают, что неприятные «ароматы» чуют уже несколько ночей подряд, а жаркая погода и открытые форточки только усугубляют положение. Некоторые рассказывают о заметном ухудшении самочувствия: «Легкие не выдерживают. Вчера получила заключение КТ, где признаки эмфиземы легких. Погуглила причину — плохая экология. Задыхаюсь, кашляю». Также говорят о заложенности носа, слезотечении и головной боли.