«Легкие не выдерживают». Омичи жалуются на здоровье из-за выбросов

Омичи вновь жалуются на удушливые выбросы. В паблике «Дыши Омск» появились десятки сообщений. Накануне синоптики объявляли режим НМУ, это период, когда вещества рассеиваются плохо. Он истек сегодня в 11:00, по данным Обь-Иртышского УГМС.
Жители города говорят о ночных выбросах в микрорайоне Чкаловский, на Левом берегу, улицах Поселковая, Красном пути, в поселке Биофабрика и в районе Нефтяников. Жалуются на запахи гари, химии и газа.
Многие омичи сообщают, что неприятные «ароматы» чуют уже несколько ночей подряд, а жаркая погода и открытые форточки только усугубляют положение. Некоторые рассказывают о заметном ухудшении самочувствия: «Легкие не выдерживают. Вчера получила заключение КТ, где признаки эмфиземы легких. Погуглила причину — плохая экология. Задыхаюсь, кашляю». Также говорят о заложенности носа, слезотечении и головной боли.