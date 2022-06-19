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«Легкие не выдерживают». Омичи жалуются на здоровье из-за выбросов

«Легкие не выдерживают». Омичи жалуются на здоровье из-за выбросов

19 июня, 17:10
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на плохое самочувствие из-за выбросов

Более десятка жалоб в соцсетях.

Омичи вновь жалуются на удушливые выбросы. В паблике «Дыши Омск» появились десятки сообщений. Накануне синоптики объявляли режим НМУ, это период, когда вещества рассеиваются плохо. Он истек сегодня в 11:00, по данным Обь-Иртышского УГМС.

Жители города говорят о ночных выбросах в микрорайоне Чкаловский, на Левом берегу, улицах Поселковая, Красном пути, в поселке Биофабрика и в районе Нефтяников. Жалуются на запахи гари, химии и газа.

Многие омичи сообщают, что неприятные «ароматы» чуют уже несколько ночей подряд, а жаркая погода и открытые форточки только усугубляют положение. Некоторые рассказывают о заметном ухудшении самочувствия: «Легкие не выдерживают. Вчера получила заключение КТ, где признаки эмфиземы легких. Погуглила причину — плохая экология. Задыхаюсь, кашляю». Также говорят о заложенности носа, слезотечении и головной боли.

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#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Выбросы#Жалобы#Соцсети
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