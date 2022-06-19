Легендарное возвращение. Как прошел бой Андрея Корешкова в Омске

Отметим, в октагон вышел и еще один представитель нашего региона. Со-главным боем стало противостояние омича из школы «Шторм» Александр Осетров и бразильца Виллиана де Лима. Наш земляк на 46-й секунде повалил соперника хай-киком и обрушил серию ударов. Итог — победа Осетрова техническим нокаутом.