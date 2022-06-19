Легендарное возвращение. Как прошел бой Андрея Корешкова в Омске

18 июня в Омске прошел четвертый турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship. На открытии Александру Шлеменко вручили Благодарственное письмо Президента России Владимира Путина.
Главное событие SFC-4 — бой чемпиона мира по ММА по версии Bellator Андрея Корешкова с бразильцем Леонардо да Сильва. Уже на четвертой минуте второго раунда омич одержал победу техническим нокаутом.
Отметим, в октагон вышел и еще один представитель нашего региона. Со-главным боем стало противостояние омича из школы «Шторм» Александр Осетров и бразильца Виллиана де Лима. Наш земляк на 46-й секунде повалил соперника хай-киком и обрушил серию ударов. Итог — победа Осетрова техническим нокаутом.