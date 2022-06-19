Ко Дню медработника. Озвучено число врачей в Омской области

19 июня в России отмечают День медицинского работника. К этой дате Омскстат подготовил любопытную статистику.
В Омской области на конец 2021 года, по предварительным данным, насчитывалось 9,6 тысяч врачей. Почти половина имели высшую и первую квалификационные категории. На 10 тысяч населения приходился 51 врач. Медработников среднего звена в регионе 21,6 тысяч, то есть на 10 тысяч жителей по 115 представителей. В медучреждения в 2021 году обращались 19,7 миллиона раз. Это на 12% выше показателей 2020 года.
Самые распространенные сферы деятельности — терапевтический профиль, стоматология, хирургия и педиатрия. В Омской области на конец прошлого года работали 83 больницы, 197 амбулаторно-поликлинических организации, 833 фельдшерско-акушерских пункта. В регионе было развернуто 15,3 тысяч коек, то есть по 82 места на 10 тысяч человек.
По итогам 2021 году в сферу здравоохранения вложено около 2,9 миллиарда рублей инвестиций. Это почти в полтора раза больше, чем в 2020 году.