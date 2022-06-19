Ко Дню медработника. Озвучено число врачей в Омской области

В Омской области на конец 2021 года, по предварительным данным, насчитывалось 9,6 тысяч врачей. Почти половина имели высшую и первую квалификационные категории. На 10 тысяч населения приходился 51 врач. Медработников среднего звена в регионе 21,6 тысяч, то есть на 10 тысяч жителей по 115 представителей. В медучреждения в 2021 году обращались 19,7 миллиона раз. Это на 12% выше показателей 2020 года.