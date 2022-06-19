Гроза и штормовой ветер. Для Омска озвучили жуткий прогноз на будущее

Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Новая неделя начнется с настоящей жары — температура воздуха поднимется до +32 градусов. Местами дождь, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 19 метров в секунду.