Гроза и штормовой ветер. Для Омска озвучили жуткий прогноз на будущее

Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Новая неделя начнется с настоящей жары — температура воздуха поднимется до +32 градусов. Местами дождь, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 19 метров в секунду.
В ночь на 21 июня столбик термометра опустится до +15. Осадки сохранятся, но ветер будет слабее. Ожидается туман.
Во вторник днем потеплеет до +30 градусов. Местами прогнозируют сильный дождь, град. Штормовой ветер до 22 метров в секунду.
22 июня, по сообщению синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха +17…+22, местами до +27. Дождь, гроза и ветер порывами до 18 метро в секунду.
Напомним, ранее штормовое предупреждение поступило от регионального МЧС. Жителям области советуют соблюдать осторожность.