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Гроза и штормовой ветер. Для Омска озвучили жуткий прогноз на будущее

Гроза и штормовой ветер. Для Омска озвучили жуткий прогноз на будущее

19 июня, 13:43
Фото: 1MI

На Омскую область надвигается грозовой циклон

Неблагоприятные погодные явления на фоне сильной жары.

Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Новая неделя начнется с настоящей жары — температура воздуха поднимется до +32 градусов. Местами дождь, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 19 метров в секунду.

В ночь на 21 июня столбик термометра опустится до +15. Осадки сохранятся, но ветер будет слабее. Ожидается туман.

Во вторник днем потеплеет до +30 градусов. Местами  прогнозируют сильный дождь, град. Штормовой ветер до 22 метров в секунду.

22 июня, по сообщению синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха +17…+22, местами до +27. Дождь, гроза и ветер порывами до 18 метро в секунду.

ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"

Напомним, ранее штормовое предупреждение поступило от регионального МЧС. Жителям области советуют соблюдать осторожность.

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