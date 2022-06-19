Бесстрашный омич кинулся за преступником и сумел удержать его до приезда полиции

Неизвестный мужчина оказался неоднократно судимым за имущественные преступления, мошенничество и незаконную рубку леса. Год назад вышел из тюрьмы, нигде не работал. С мая находился в розыске за кражу. При досмотре правоохранители изъяли похищенные деньги и сумку.