Бесстрашный омич кинулся за преступником и сумел удержать его до приезда полиции

Омич сам сообщил в полицию о задержании преступника. На улицу Комкова в Омске тут же приехали правоохранители. 35-летний Виктор Абрамов передал сотрудникам злоумышленника, передает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, 18-летняя продавщица табачного киоска убиралась в помещении. Входная дверь была открыты. Внутрь ворвался неизвестный, схватил девушку за шею и начал угрожать и требовать деньги. Преступник похитил сумку, где было 2 000 рублей и скрылся.
Омичка позвала на помощь. Откликнулся прохожий, побежал следом за злоумышленником. Настиг его во дворе жилого дома, задержал и удерживал до приезда полиции.
Неизвестный мужчина оказался неоднократно судимым за имущественные преступления, мошенничество и незаконную рубку леса. Год назад вышел из тюрьмы, нигде не работал. С мая находился в розыске за кражу. При досмотре правоохранители изъяли похищенные деньги и сумку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас 40-летний житель Азовского района находится в СИЗО. Там же проведет время, пока ведется расследование.