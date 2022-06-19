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Бесстрашный омич кинулся за преступником и сумел удержать его до приезда полиции

Бесстрашный омич кинулся за преступником и сумел удержать его до приезда полиции

19 июня, 16:03
Фото: 1MI

35-летний омич сам задержал преступника и передал полиции

Возбуждено уголовное дело.

Омич сам сообщил в полицию о задержании преступника. На улицу Комкова в Омске тут же приехали правоохранители. 35-летний Виктор Абрамов передал сотрудникам злоумышленника, передает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, 18-летняя продавщица табачного киоска убиралась в помещении. Входная дверь была открыты. Внутрь ворвался неизвестный, схватил девушку за шею и начал угрожать и требовать деньги. Преступник похитил сумку, где было 2 000 рублей и скрылся.

Омичка позвала на помощь. Откликнулся прохожий, побежал следом за злоумышленником. Настиг его во дворе жилого дома, задержал и удерживал до приезда полиции.

Неизвестный мужчина оказался неоднократно судимым за имущественные преступления, мошенничество и незаконную рубку леса. Год назад вышел из тюрьмы, нигде не работал. С мая находился в розыске за кражу. При досмотре правоохранители изъяли похищенные деньги и сумку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас 40-летний житель Азовского района находится в СИЗО. Там же проведет время, пока ведется расследование.

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Разбой#Задержание
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