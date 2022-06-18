Жесткая смерть. На трассе Омск-Тюмень насмерть разбились многодетные родители

В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области отметили, что лобовое и передние боковые стекла были затонированы с нарушениями. Также известно, что водитель за последний год 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, из них 10 нарушений связаны с превышением скорости. Штрафы по ним были не оплачены.