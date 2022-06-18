Жесткая смерть. На трассе Омск-Тюмень насмерть разбились многодетные родители

Авария случилась накануне вечером, 17 июня, на 2-м километре трассы Тюмень-Омск в районе села Андреевское. Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и съехал в кювет, где машина жестко ударилась о дерево.
В результате аварии 37-летний водитель авто и его 35-летняя супруга, которая была на пассажирском сидении, скончались. Известно, что супруги ехали в Тюмень из Ноябрьска. У них остались дети в возрасте от 1 года до 17 лет.
В машине полицейские нашли пустые банки и бутылки из-под пива. Близкие погибших отмечают, что перед поездкой мужчина действительно употребил алкоголь. Экспертиза установит, был ли водитель в момент аварии пьян.
В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области отметили, что лобовое и передние боковые стекла были затонированы с нарушениями. Также известно, что водитель за последний год 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, из них 10 нарушений связаны с превышением скорости. Штрафы по ним были не оплачены.