Жаркие выходные принесут в Омскую область убийственные осадки

Июнь в 2022 году показал неустойчивую погоду, и вплоть до конца месяца эта тенденция сохранится. В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что на этих выходных в Омскую область придет 30-градусная жара, и она потянет за собой дожди, град и туман.