Жаркие выходные принесут в Омскую область убийственные осадки

Июнь в 2022 году показал неустойчивую погоду, и вплоть до конца месяца эта тенденция сохранится. В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что на этих выходных в Омскую область придет 30-градусная жара, и она потянет за собой дожди, град и туман.
«В период с 17 по 19 июня Омская область будет находиться в малоградиентном поле пониженного атмосферного давления. В дневные часы местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град и шквалистое усиление ветра. Ночью велика вероятность туманов», — комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Отмечается, что ночью температура будет держаться на уровне +15 градусов, а днем будет постепенно подниматься, и к концу новой недели достигнет +30 градусов.
Из-за дождей в большинстве районов области уровень пожарной опасности снизился до 1-2 класса, только в в Называевске и Знаменском наблюдается высокий 4 класс пожарной опасности.