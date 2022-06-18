Город55
ГлавноеВсе новости
Жаркие выходные принесут в Омскую область убийственные осадки

Жаркие выходные принесут в Омскую область убийственные осадки

18 июня, 11:09
Фото: 1MI

В Омской области из-за 30-градусной жары пройдет град

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Июнь в 2022 году показал неустойчивую погоду, и вплоть до конца месяца эта тенденция сохранится. В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что на этих выходных в Омскую область придет 30-градусная жара, и она потянет за собой дожди, град и туман.

«В период с 17 по 19 июня Омская область будет находиться в малоградиентном поле пониженного атмосферного давления. В дневные часы местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град и шквалистое усиление ветра. Ночью велика вероятность туманов», — комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Отмечается, что ночью температура будет держаться на уровне +15 градусов, а днем будет постепенно подниматься, и к концу новой недели достигнет +30 градусов.

Из-за дождей в большинстве районов области уровень пожарной опасности снизился до 1-2 класса, только в в Называевске и Знаменском наблюдается высокий 4 класс пожарной опасности.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Погода#Жара#Прогноз погоды
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18