Трутнев рассказал, что Приморье поможет ДНР восстановить разрушенное

Три дня проходили его встречи с главами населенных пунктов и руководителями рабочих групп. Был сделан осмотр жилых домов, школ, больниц, которые были разрушены в ходе боев. На месте сумели определиться со сроками, в течение которых должны быть завершены работы, и что для этого необходимо. Теперь главам населенных пунктов ДНР и тем, кто возглавляет рабочие группы, нужно определиться, кто будет руководить подрядными организациями.