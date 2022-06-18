Трутнев рассказал, что Приморье поможет ДНР восстановить разрушенное

Это касается школ, больниц и других социальных объектов. По поручению вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева главы рабочих групп должны сделать все, чтобы в ДНР поняли, что Россия рядом.
Как сообщает vostokmedia.com, от Трутнева последовало такое заявление после его поездки по подшефным территориям. Этим предстоит заняться Якутии, Бурятии, Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Магаданской и Сахалинской областям. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение лично направиться во главе поехавшей в ДНР колонны строительной спецтехники, состоящей из самосвала КамАЗ и грузового автомобиля, снабженного краном-манипулятором. А детям Старобешевского района в пассажирской "Газели" решено отправить 30 компьютеров. На границе Старобешевского района колонну спецтехники встретил Трутнев, после чего состоялся объезд подшефных дальневосточным регионам населенных пунктов Донбасса.
Три дня проходили его встречи с главами населенных пунктов и руководителями рабочих групп. Был сделан осмотр жилых домов, школ, больниц, которые были разрушены в ходе боев. На месте сумели определиться со сроками, в течение которых должны быть завершены работы, и что для этого необходимо. Теперь главам населенных пунктов ДНР и тем, кто возглавляет рабочие группы, нужно определиться, кто будет руководить подрядными организациями.
Эта работу будут вести под лозунгом "Своих не бросаем".
24 февраля, как следовало из заявления президента РФ, российскими войсками была начата специальная военная операция после просьбы руководства ДНР. Путин дал обещание, что Россия не станет оккупировать украинские территории, а будет заниматься лишь демилитаризацией и денацификацией Украины. После ввода российских войск на территорию Украины США и их союзниками было объявлено о введении в отношении РФ масштабных санкций. Кроме того, они пообещали украинцам поставить вооружение.