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Три экономически важные новости о событиях субботнего Омска, которые надо прочитать

Три экономически важные новости о событиях субботнего Омска, которые надо прочитать

18 июня, 20:00
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. О зарплатах. Главы районов в Омской области отчитались о своих доходах в 2021 году. Самый богатый задекларировал 10 млн рублей, а самый бедный — чуть больше 1 млн рублей. Главы еще четырех районов вовсе не отчитались о своих доходах.

Новость № 2. О ценах. На омских заправках впервые за долгое время подешевел бензин. Он скинул в цене всего несколько копеек, но событие все равно историческое.

Новость № 3. О развлечениях. Стала известно программа празднования Дня молодежи в Омске. 26 июня в городе пройдет музыкальный марафон, где выступят омичи, гости из Тюмени и российские поп-исполнители. А закончится праздник салютом. 

Песни, танцы, фейерверк. Стало известно, как пройдет День молодежи в Омске
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#Ольга Акамова#Новости#Итоги#Город#Благоустройство#Омск#Омская область#Общество
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