Три экономически важные новости о событиях субботнего Омска, которые надо прочитать

Новость № 1. О зарплатах. Главы районов в Омской области отчитались о своих доходах в 2021 году. Самый богатый задекларировал 10 млн рублей, а самый бедный — чуть больше 1 млн рублей. Главы еще четырех районов вовсе не отчитались о своих доходах.