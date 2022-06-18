Три экономически важные новости о событиях субботнего Омска, которые надо прочитать

Новость № 1. О зарплатах. Главы районов в Омской области отчитались о своих доходах в 2021 году. Самый богатый задекларировал 10 млн рублей, а самый бедный — чуть больше 1 млн рублей. Главы еще четырех районов вовсе не отчитались о своих доходах.
Новость № 2. О ценах. На омских заправках впервые за долгое время подешевел бензин. Он скинул в цене всего несколько копеек, но событие все равно историческое.
Новость № 3. О развлечениях. Стала известно программа празднования Дня молодежи в Омске. 26 июня в городе пройдет музыкальный марафон, где выступят омичи, гости из Тюмени и российские поп-исполнители. А закончится праздник салютом.