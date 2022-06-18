«Симфопарк» в Омске едва не обернулся госпитализацией Аллы Ениной

У 80-летней артистки заболела нога — как она сама объяснила, дала знать о себе старая травма. Самостоятельно дойти до кареты скорой помощи у Аллы Ениной не получилось. Ее донесли до машины на носилках. Артистка в сознании и получает необходимую помощь. Медики решают, потребуется ли Ениной госпитализация.