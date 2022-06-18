«Симфопарк» в Омске едва не обернулся госпитализацией Аллы Ениной

В Омске спустя почти два часа после открытия «Симфопарка» (0+) в парк на Королева прибыла скорая помощь. Как сообщает корреспондент Города55, на жаре стало плохо заслуженному деятелю культуры Омской области Алле Ениной.
У 80-летней артистки заболела нога — как она сама объяснила, дала знать о себе старая травма. Самостоятельно дойти до кареты скорой помощи у Аллы Ениной не получилось. Ее донесли до машины на носилках. Артистка в сознании и получает необходимую помощь. Медики решают, потребуется ли Ениной госпитализация.
Медицинская помощь Алле Ениной потребовалось во время исполнения литературно-музыкальной композиции «Одной звезды я повторяю имя...». Мероприятие было запланировано на 13:30, и вскоре после начала мастеру художественного слова стало плохо со здоровьем.