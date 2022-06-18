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«Симфопарк» в Омске едва не обернулся госпитализацией Аллы Ениной

«Симфопарк» в Омске едва не обернулся госпитализацией Аллы Ениной

18 июня, 13:58
Фото: Город55
Заслуженному деятелю культуры Омской области стало плохо.

В Омске спустя почти два часа после открытия «Симфопарка» (0+) в парк на Королева прибыла скорая помощь. Как сообщает корреспондент Города55, на жаре стало плохо заслуженному деятелю культуры Омской области Алле Ениной.

У 80-летней артистки заболела нога — как она сама объяснила, дала знать о себе старая травма. Самостоятельно дойти до кареты скорой помощи у Аллы Ениной не получилось. Ее донесли до машины на носилках. Артистка в сознании и получает необходимую помощь. Медики решают, потребуется ли Ениной госпитализация. 

Медицинская помощь Алле Ениной потребовалось во время исполнения литературно-музыкальной композиции «Одной звезды я повторяю имя...». Мероприятие было запланировано на 13:30, и вскоре после начала мастеру художественного слова стало плохо со здоровьем. 

Город55
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#СимфоПарк#Скорая#Музыка#Алла енина
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