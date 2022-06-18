На четвертом месте после Абая Ракимжанова оказался глава Калачинского района Фридрих Мецлер. Он за год заработал всего 2 903 201 рубль и 1 копейку. Его супруга заявила о доходе на 484 тыс рублей. В собственности у семьи две машины Nissan Pathfinder и Nissan Qashqai, жилой дом площадью 246.9 кв. м, два земельных участка и две квартиры площадью 47.7 и 59.1 кв. м.