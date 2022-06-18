На портале областного правительства появились уточненные данные о доходах глав районов Омской области за 2021 год. До недавнего времени лидером по годовому доходу считался глава Любинского района Абай Ракимжанов, который задекларировал 3.45 млн рублей.
Теперь же он опустился на третье место, уступив первую позицию главе Знаменского района Сергею Максимову, который заработал 10.45 млн рублей в 2021 году. Его супруга задекларировала только 505 тыс рублей. В собственности у семьи Mitsubishi Outlander и квартира площадью 64.9 кв. м, которую госпожа Максимова купила на субсидию, выделенную ей как нуждающейся в улучшении жилищных условий.
На втором месте в списке самых богатых глав районов оказался глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков. Он задекларировал 4 млн рублей, а его супруга заработала 1.3 млн рублей. В собственности у супругов значатся автомобиль КИA Sorento и три квартиры площадью 44.8, 42.8 и 38.4 кв. м каждая.
На четвертом месте после Абая Ракимжанова оказался глава Калачинского района Фридрих Мецлер. Он за год заработал всего 2 903 201 рубль и 1 копейку. Его супруга заявила о доходе на 484 тыс рублей. В собственности у семьи две машины Nissan Pathfinder и Nissan Qashqai, жилой дом площадью 246.9 кв. м, два земельных участка и две квартиры площадью 47.7 и 59.1 кв. м.
Замыкает пятерку лидеров по доходам среди глав населения Василий Майстепанов. Глава Большереченского района задекларировал 2 902 221 рубль. Его супруга заработала немногим меньше 470 тыс рублей, а в собственности у семьи автомобиль UAZ Patriot, жилой дом, три квартиры и два земельных участка.