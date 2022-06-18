По итогам 2021 года самым бедным главой района в Омской области оказался глава Оконешниковского района Сергей Степанов. Он заработал 1.152 млн рублей — это в 10 раз меньше, чем самый богатый глава района в Омской области. Его жена похвасталась практически таким же доходом, она заработала 1.103 млн рублей. Семья ездит на автомобиле Volkswagen Tiguan 2015 года выпуска, говорится в декларации.
Вторым в списке бедных стал глава Тевризского района Сергей Чебоксаров. Он задекларировал 1.2 млн рублей, а его супруга заработала всего 202 тыс рублей за год. Интересно, что супруги Чебоксаровы воспитывают троих детей, у них есть большой частный дом и земельный участок, но нет машины.
Глава Седельниковского района Омской области Сергей Жилин оказался на третьем месте антитопа. Он заработал 1.4 млн рублей, а его супруга — всего 256 тыс рублей. Супруги владеют автомобилем Hyundai New Elantra. Четвертое место с доходом в 1.599 млн рублей занимает глава Шербакульского района Александр Молоканов.
Закрывает топ самых бедных глава Муромцевского района Вячеслав Девятериков. Он за год заработал 1.616 млн рублей. Его жена заработала 463 тыс рублей, в собственности у семьи, помимо недвижимости, есть Снегоход TAIGA PATRUL.