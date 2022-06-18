По итогам 2021 года самым бедным главой района в Омской области оказался глава Оконешниковского района Сергей Степанов. Он заработал 1.152 млн рублей — это в 10 раз меньше, чем самый богатый глава района в Омской области. Его жена похвасталась практически таким же доходом, она заработала 1.103 млн рублей. Семья ездит на автомобиле Volkswagen Tiguan 2015 года выпуска, говорится в декларации.