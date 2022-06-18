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Песни, танцы, фейерверк. Стало известно, как пройдет День молодежи в Омске

Песни, танцы, фейерверк. Стало известно, как пройдет День молодежи в Омске

18 июня, 09:58
Фото: 1MI

День молодежи в Омске закончится праздничным салютом

Появилась программа празднования Дня молодежи.

В министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области поделились полной программой празднования Дня молодежи в Омске. Ведущими праздника будут известные КВНщики, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков.

В следующее воскресенье, 26 июня, на Соборной площади в 18:00 часов начнется музыкальный марафон. Для жителей выступят омские музыканты Dj Svat, джаз-бэнд «Perfomance», кавер-группы «D.U.D.E.S.» и «Black and White», дуэт Gercek и Мэлли. Также на праздник пригласили фолк-группу «Gilead» из Тюмени.

В завершение вечера для омичей выступят поп-певица Люся Чеботина в 20:30 и группа «DABRO» в 21:00. Завершится музыкальный марафон фейерверком, его запустят в 22:00.

В минспорта добавили, что в центре Омска будут установлены фотозоны и арт-объекты, где омичи могут сфотографироваться или принять участие в интерактивах.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#День молодежи#Выступление#Праздник#Салют
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