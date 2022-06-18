В следующее воскресенье, 26 июня, на Соборной площади в 18:00 часов начнется музыкальный марафон. Для жителей выступят омские музыканты Dj Svat, джаз-бэнд «Perfomance», кавер-группы «D.U.D.E.S.» и «Black and White», дуэт Gercek и Мэлли. Также на праздник пригласили фолк-группу «Gilead» из Тюмени.