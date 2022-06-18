В министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области поделились полной программой празднования Дня молодежи в Омске. Ведущими праздника будут известные КВНщики, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков.
В следующее воскресенье, 26 июня, на Соборной площади в 18:00 часов начнется музыкальный марафон. Для жителей выступят омские музыканты Dj Svat, джаз-бэнд «Perfomance», кавер-группы «D.U.D.E.S.» и «Black and White», дуэт Gercek и Мэлли. Также на праздник пригласили фолк-группу «Gilead» из Тюмени.
В завершение вечера для омичей выступят поп-певица Люся Чеботина в 20:30 и группа «DABRO» в 21:00. Завершится музыкальный марафон фейерверком, его запустят в 22:00.
В минспорта добавили, что в центре Омска будут установлены фотозоны и арт-объекты, где омичи могут сфотографироваться или принять участие в интерактивах.