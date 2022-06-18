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Осужденный в США за насилие над ребенком хоккеист вернется в «Авангард»

Осужденный в США за насилие над ребенком хоккеист вернется в «Авангард»

18 июня, 16:49
Фото: www.hawk.ru
Омский хоккейный клуб подписал Рида Буше.

В пресс-службе омского хоккейного клуба «Авангард» сегодня, 18 июня, сообщили о возобновлении контракта с нападающим Ридом Буше. Спортсмен покинул клуб незадолго до скандала, который разразился в США. Хоккеиста обвиняли в сексуальном насилии над 12-летней девочкой, совершенном около 10 лет назад. В феврале этого года его приговорили к условному сроку.

На тот момент хоккеист выступал за ярославский «Локомотив», и после скандала клуб разорвал с ним контракт. В новом сезоне спортсмен продолжит свою карьеру, выступая за «Авангард».

«Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы старались оставить все в прошлом и жить дальше. Я очень предан хоккею и делаю все возможное для того, чтобы быть профессионалом как на льду, так и за его пределами. Мне нравилось в России, особенно в тот год, когда мы с „Авангардом“ выиграли золото. И я действительно благодарен за возможность вернуться на лед и выступать за один из лучших клубов России. А также быть одним из первых игроков, которые выйдут на лед новой арены в Омске», — сказал Рид Буше после того, как клуб объявил о подписании с ним контракта.

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков подчеркнул, что в профессиональном плане спортсмен хорошо себя показал, и до расследования «репутация спортсмена была чиста». Клуб решил дать молодому хоккеисту второй шанс.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Хоккей#Авангард
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