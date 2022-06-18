Осужденный в США за насилие над ребенком хоккеист вернется в «Авангард»

В пресс-службе омского хоккейного клуба «Авангард» сегодня, 18 июня, сообщили о возобновлении контракта с нападающим Ридом Буше. Спортсмен покинул клуб незадолго до скандала, который разразился в США. Хоккеиста обвиняли в сексуальном насилии над 12-летней девочкой, совершенном около 10 лет назад. В феврале этого года его приговорили к условному сроку.