Омского чиновника Щелконогова повысили до первого зама главы депэкономики

Мэр Омска Сергей Шелест утвердил Михаила Щелконогова на должность первого заместителя директора городской экономической политики мэрии Омска. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на портале горадминистрации. Новая должность Щелконогова уже отображена в структуре департамента.
В документе отмечается, что Щелконогов останется начальником управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента. До назначения первым заместителем главы ведомства он был простым заместителем руководителя департамента.
Добавим, что в 2020 году Щелконогов несколько месяцев возглавлял департамент с приставкой и. о. После увольнения бывшего руководителя департамента нового главу ведомства не смогли найти вплоть до смены мэра Омска. С февраля 2022 года этот пост занимает Елена Дячук.