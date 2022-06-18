Омского чиновника Щелконогова повысили до первого зама главы депэкономики

Добавим, что в 2020 году Щелконогов несколько месяцев возглавлял департамент с приставкой и. о. После увольнения бывшего руководителя департамента нового главу ведомства не смогли найти вплоть до смены мэра Омска. С февраля 2022 года этот пост занимает Елена Дячук.