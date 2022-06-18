Омских врачей поздравили с Днем медицинского работника

В преддверии Дня медицинского работника для врачей устроили настоящий праздник. Людей в белых халатах чествовали, поздравляли творческие коллективы, а также первые лица города и области.
«От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. В Омской области его отмечают большее 40 тысяч человек. Это огромная армия профессионалов. Армия спасения, которая круглосуточно стоит на страже здоровья омичей. Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но не может быть плохим врачом. В медицине нет возможности совершить, а потом исправить ошибку! За два года пандемии вы накопили бесценный опыт в лечении коронавирусной инфекции и проведением масштабной прививочной кампании. Сегодня мы видим результат ваших усилий – заболевание идет на спад!», – сказал губернатор Александр Бурков.
Он также подчеркнул, что инфраструктура в медицине, безусловно, важна, но это не самое главное.
«Чтобы свершилось чудо исцеления, нужны ваши светлые головы, золотые руки и добрые сердца! Низкий вам поклон за верность призванию и заботу о людях! Пусть работа приносит радость, крепкого вам здоровья и всего самого доброго!», – пожелал глава региона.
В тожественном обстановке омским медработникам вручили благодарственные письма и объявили о присвоении почетных званий. Также в рамках мероприятия были подведены итоги областного этапа конкурса «Лучший врач». Победителем стал заведующий гинекологическим отделением онкологического диспансера Омска Андрей Доронин.
«В этом году было особенно приятно получить эту премию! Это для меня довольно высокая оценка, особенно накануне профессионального праздника. Хотелось бы поблагодарить коллег. Это все-таки не только мой успех, но и целой команды! Также выражаю благодарность администрации нашей больницы, которая доверила мне проявить себя в данной специальности и добиться таких результатов. Поздравляю всех своих коллег с Днем медицинского работника, хочу пожелать всем дальнейших успехов в работе, здоровья, хорошего настроения и чтобы в жизни и в профессиональной деятельности все складывалось хорошо», – сказал Андрей Доронин.
Главный врач клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов присоединился к словам коллеги, напомнив, что не так давно система здравоохранения Омской области подверглась серьезному испытанию коронавирусом. И выдержала.
«На сегодняшний день мы с вами пережили такое очень страшное явление, как пандемия и нагрузка на всю систему здравоохранения была колоссальной. Благодаря медикам эта система выдержала, несмотря на то, что было трудно. Поэтому сегодня мы можем праздновать достаточно широко и без масок. И это все только благодаря тем людям, которые каждый день рисковали своей жизнью, входили в красные зоны и выполняли свой профессиональный долг! Люди, которые связаны с медициной – это по большей части фанатики! Фанатики своего дела!», – подытожил Дмитрий Маркелов.
Высокую оценку своей работы получил и омский травматолог-ортопед высшей категории Иван Здебский, заведующий ортопедическим отделением медсанчасти №4. За талантливый, самоотверженный труд, значительный личный вклад в качественную работу системы здравоохранения Омской области врач награжден Благодарственным письмом Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Оксаны Фадиной. Доктор, в свою очередь, поздравил коллег с профессиональным праздником.
«От всей души желаю неиссякаемой энергии, здоровья, сил. Хотелось бы также пожелать оптимизма и конечно же благополучия. Пусть каждый день будет тёплым, счастливым и удача сопутствует во всех делах!»-поздравил Иван Здебский.