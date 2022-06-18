Омских врачей поздравили с Днем медицинского работника

«На сегодняшний день мы с вами пережили такое очень страшное явление, как пандемия и нагрузка на всю систему здравоохранения была колоссальной. Благодаря медикам эта система выдержала, несмотря на то, что было трудно. Поэтому сегодня мы можем праздновать достаточно широко и без масок. И это все только благодаря тем людям, которые каждый день рисковали своей жизнью, входили в красные зоны и выполняли свой профессиональный долг! Люди, которые связаны с медициной – это по большей части фанатики! Фанатики своего дела!», – подытожил Дмитрий Маркелов.