Неожиданный сюрприз! В Омске впервые с начала года подешевел бензин

На прошлой неделе впервые за несколько месяцев на омских заправках в меньшую сторону изменилась цена бензина. Согласно открытым данным, стоимость литра АИ-92 на разных заправках составляет от 45.25 до 45.97 рубля за литр. АИ-95 подешевел с 50.25 до 49.92 рубля.
То же самое касается и дизельного топлива: за два дня с 16 июня оно упало в цене на три рубля, с 56.72 до 53.50 рубля за литр.
Цены на газ после недавнего падения остаются стабильными на уровне 20.14 рубля за пропан и 21.12 рубля за метан.
Отметим, в последний раз стоимость пропана падала в начале июня.