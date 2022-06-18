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Неожиданный сюрприз! В Омске впервые с начала года подешевел бензин

Неожиданный сюрприз! В Омске впервые с начала года подешевел бензин

18 июня, 17:45
Фото: 1MI

На заправках в Омске подешевел бензин

Цена упала впервые за 9 месяцев.

На прошлой неделе впервые за несколько месяцев на омских заправках в меньшую сторону изменилась цена бензина. Согласно открытым данным, стоимость литра АИ-92 на разных заправках составляет от 45.25 до 45.97 рубля за литр. АИ-95 подешевел с 50.25 до 49.92 рубля. 

То же самое касается и дизельного топлива: за два дня с 16 июня оно упало в цене на три рубля, с 56.72 до 53.50 рубля за литр. 

Цены на газ после недавнего падения остаются стабильными на уровне 20.14 рубля за пропан и 21.12 рубля за метан. 

Отметим, в последний раз стоимость пропана падала в начале июня. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Бензин#Газ#Заправка
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