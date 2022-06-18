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На севере Омской области трагически погиб водитель легковушки

На севере Омской области трагически погиб водитель легковушки

18 июня, 12:23
Фото: 55.мвд.рф

На трассе в Омской области разбился 28-летний водитель

Мужчина не справился с управлением.

Авария случилась на объездной дороге под Тарой сегодня, 18 июня, около 05:20 часов. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина несколько раз перевернулась и опрокинулась.

Прибывшие на место медики и полицейские достали пассажира автомобиля — он в критическом состоянии, его передали медикам. Личность пострадавшего пока не установлена. 28-летний водитель автомобиля скончался на месте.

В пресс-службе омской полиции уточнили, что по факту аварии началась проверка, обстоятельства аварии выясняются.

55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#ДТП#Авария
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