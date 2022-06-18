Подготовка к выпускному балу - дело затратное и требует преждевременного планирования. С мальчиками все более менее определенно — костюм или как альтернатива рубашка, брюки и туфли. А вот что касается девичьих образов — выбор огромный. И он не ограничивается только основной частью наряда — платьем. Нужны туфли, аксессуары, прическа и макияж. В итоге чек выпускного образа может достигать десятков, а иногда и сотен тысяч рублей — все зависит от возможностей родителей выпускницы. Город55 узнал, какие платья актуальны на выпускной, как «вытянуть» даже самый бюджетный вариант наряда и что могут предложить в омских магазинах тем, кто отложил покупку платья на последний момент.