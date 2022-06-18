Подготовка к выпускному балу - дело затратное и требует преждевременного планирования. С мальчиками все более менее определенно — костюм или как альтернатива рубашка, брюки и туфли. А вот что касается девичьих образов — выбор огромный. И он не ограничивается только основной частью наряда — платьем. Нужны туфли, аксессуары, прическа и макияж. В итоге чек выпускного образа может достигать десятков, а иногда и сотен тысяч рублей — все зависит от возможностей родителей выпускницы. Город55 узнал, какие платья актуальны на выпускной, как «вытянуть» даже самый бюджетный вариант наряда и что могут предложить в омских магазинах тем, кто отложил покупку платья на последний момент.
В мире имиджа все чаще вместо слова «модный» мелькает «актуальный».
«Мода - это своего рода диктатура, а вот актуальность — лишь общие тенденции, которые позволяют выглядеть современно», — рассказала Городу55 стилист Дарья Винникова.
Опыт эксперта показывает — понятие прочно укрепилось в сознание современной молодежи.
«Девушки стремятся платье подобрать не на один вечер — на выпускной, а с расчетом, чтобы носить эту вещь в дальнейшем. И это круто! Сейчас вообще мало стало тех, кто целенаправленно готовится к одному дню и шьет или покупает платье, которое в будущем никуда не пойдет».
Есть небольшой секрет, как отличить модное от актуального. Модно то, что подойдет далеко не всем. Например баска, рюши на платьях или рукав фонариком может носить не каждая. Скорее всего, в тренде такое платье будет только один сезон. А вот классическое платье футляр, юбка длины миди, брюки свободного кроя и кружевной или атласный лиф будет актуален не один год.
Современным выпускницам стоит обратить внимание на комплекты. Например, лиф с брюками или с юбкой. В современных тенденциях все это приветствуется.
«Причем юбка может быть как узкой, так и объемной. Что касается ткани, вариант может быть атласный или пайетки. Такие комплекты потом круто расформировывать и носить в повседневной жизни. Еще один вариант девчонки любят — брюки палаццо. Тоже с лифом. Они могут быть праздничные, или, наоборот, матовые. А лиф кружевной или из пайеток».
Можно создать и более дерзкий образ. В этом сезоне на пике популярности сетка.
«Это может быть платье сетка, а под ним еще нижнее платье. Получается двуслойный эффект. Может быть украшено камнями, кистями или другими интересными деталями».
Для сторонников классических вариантов всегда современно выглядят платья футляры. Причем сегодняшние тенденции позволяют не ограничиваться в цветовых решениях. Эффектно смотрятся цвета во всех оттенках — от пастельных до активных.
«Очень много у нас творческих девушек и парней. И они, как правило, надевают интересные наряды с акцентом на творчество. Это может быть вышивка, роспись, какие-то яркие принты. Здесь каждый может выражаться как ему хочется. Но в общем видении все выглядит достаточно интересно».
Однако даже самого красивого платья недостаточно для полного образа. И, наоборот, благодаря деталям, можно «вытянуть» даже простой комплект — например белый верх, черный низ.
Речь об аксессуарах. Сюда относятся украшения, сумки, ремни, перчатки и многие другие детали. Можно дать волю фантазии — от минималистичных до украшенных камнями или другой отделкой.
«Отмечу, что девчонки современные с этим классно справляются. И здесь минимализм тоже актуален. Украшения лаконичные, фактурные — они прямо в духе нашего времени. Но есть и другая сторона. Для тех, кто хочет яркости».
В этом случае, возможны разные варианты цепей. Это могут быть камни, крупные серьги — они популярны не первый сезон. Чокеры из бисера, с медальонами, бархатные — таких огромное множество. И, конечно, браслеты — из камней, сборных бусин, бисера — все это можно надеть на выпускной.
«Если к этому комплекту добавить туфли на каблуках, будет праздничный вариант. Можно сделать обратный контраст — к платью надеть кроссовки. И это тоже выглядит очень эстетично».
Иногда всего одна деталь может вытянуть даже самый простой образ, говорит стилист.
«Я бы остановилась на классной сумочке. Даже если весь образ повседневный, можно купить классную сумочку, которая сделает его интересным. Это может стать для кого-то спасением. Бывают и такие варианты, когда у человека нет финансовой возможности полноценно подготовиться. Желание есть, а возможности нет и образ простой, например брюки и белая рубашка. А интересная сумочка сделает его дороже».
«Провалить» образ можно легким взмахом кисти некомпетентного визажиста — отмечает эксперт. Если мастер «перестарается», вечер может быть испорчен. В макияже и укладке важно придерживаться современных тенденций. И большинство современных девушек справляются с этим самостоятельно.
«Потому что сейчас актуален макияж тоже легкий. +100 к образу добавят красивые ухоженные брови. Для вечера подойдут стрелки, свежие румяна, немного подчеркнуть реснички тушью. Можно добавить немного свечения с помощью хайлайтера. Ну и освежающая помада на губах».
В укладках также приветствуется небрежность. Вензеля на голове давно остались в прошлом.
«Естественные локоны всегда будут шиком. Их можно накрутить и расчесать. Классно смотрятся тугие хвосты и пучки. Сейчас актуальна также удлиненная челка. Но в целом лучше избегать каких-то сложных укладок».
Однако, какой бы тщательной не была подготовка к выпускному, у большинства девушек остается ощущение, что можно было сделать еще круче, рассказывает эксперт.
«Помню свой выпускной в колледже. Я была в кружевном платье на одно плечо. Оно было облегающее голубого цвета. С эффектом голого тела — подклад был в тон цвету кожи. Тогда у меня была очень короткая стрижка под мальчика и маленькая сумочка. Но сейчас, конечно, я бы создала совсем другой образ. Я готовилась в последний момент. Была куча других дел, было не до того. Я училась на модельера и шила платье себе сама. И я помню, что мне хотелось сделать круче, но времени на хватало».
Что касается тех, для кого покупка выпускного платья оказалась не в приоритете — оно еще не пошито и не куплено, мы побывали в трех магазинах Омска. Сравнили предложения и цены.
Итак, в одном из магазинов авторской одежды в самом центре города, цена на наряд в диапазоне от 6 до 12 тысяч рублей. За эти деньги можно купить коктейльное платье, комплект с брюками или юбкой.
«Конкретно для выпускного у нас платьев нет, но для вечерних образов есть интересные варианты. Подобрать можно», — рассказала консультант магазина.
В омской «Меге» выбор не огромный, но есть. Удалось найти порядка 10 вариантов платьев. Цены от 4,5 до 7,5 тысяч рублей. Размерный ряд полный.
И самые бюджетные варианты представлены в шоу-румах. Причем даже в центре города можно купить платье по цене от 2200 рублей. Что касается моделей — представлено актуальное уже не первый сезон платье комбинация в разных оттенках, платье футляр и платье на одно плечо.
«Производитель у нас в основном фабричный Китай. Специально для выпускных мы не завозим. Но есть платья в которых можно пойти на вечер и потом носить», — рассказала консультант.