Мэр Омска Шелест развивает сотрудничество с меценатами

Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о взаимодействии с омским предпринимателем Ашотом Татояном. Благодаря сотрудничеству, школу № 10 им. Арно Бабаджаняня уже в этом году частично обновят: до конца лета здесь обновят лицевую часть фасада и лестничный марш на втором этаже. В следующем году пройдет благоустройство территории школы.