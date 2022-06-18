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Мэр Омска Шелест развивает сотрудничество с меценатами

Мэр Омска Шелест развивает сотрудничество с меценатами

18 июня, 10:00
Фото: мэрия Омска
Меценат появился у школы № 10 им. Арно Бабаджаняна.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о взаимодействии с омским предпринимателем Ашотом Татояном. Благодаря сотрудничеству, школу № 10 им. Арно Бабаджаняня уже в этом году частично обновят: до конца лета здесь обновят лицевую часть фасада и лестничный марш на втором этаже. В следующем году пройдет благоустройство территории школы.

«К сожалению, возможности бюджета города не позволяют быстро решить все проблемы, которые накапливались десятилетиями и в омских школах, и детских садах, и школах искусств. Но есть, к счастью, бизнесмены, которые не ставят целью только заработать деньги и готовы помочь городу. И это в первую очередь помощь нашим детям», — отметил мэр Омска Шелест в своем телеграм-канале.

Бизнесмен Ашот Татоян согласился с главой города и подчеркнул, что образование — одно из главных направлений, которое нужно развивать.

«Я считаю, что величие каждого народа заключается в его культуре и образовании. Сегодня, учитывая наши возможности, я думаю, что мы не должны оставаться в стороне. Сегодня те соглашения, которые мы подписали с мэром города Сергеем Николаевичем, дают возможности для того, чтобы в 10-й школе около 800-900 учеников могли продолжить достойно свое образование. И делали это в более комфортных условиях», — добавил Татоян.

Детская школа искусств № 10 основана в 1974 году, и за почти 50 лет работы школа выпустила около 2 тыс воспитанников. На торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве ученики школы исполнили лучшие номера. Отмечается, что на базе школы проходят городские конкурсы и фестивали.

мэрия Омска
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Сергей шелест#Ашот татоян#Школа#Школа искусств#Меценат
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