На фоне текущей экономической ситуации омичей может беспокоить вопрос, можно ли сейчас купить доллары или евро. Как оказалось, это возможно.
С 18 апреля Центральный банк России разрешил продавать гражданам наличную валюту. Однако есть ограничение. Продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года. Это означает, что те деньги, которые поступили до этого момента, банки должны оставить себе.
При этом с 20 мая Центробанк разрешил продавать гражданам любую иностранную валюту без ограничений. Исключение составляет доллар и евро. Официальный курс доллара на 18 июня составил 56.7101 рублей, евро — 59.3299 рублей. В каждом банке курс покупки и продажи валюты отличается.
В банке можно купить наличные доллары и евро, однако сделать это можно не во всех отделениях. Для этого нужно перейти по ссылке и найти нужное отделение (либо уточнить в приложении на карте).
Как рассказали Городу55 на «горячей линии», лучше делать это перед походом в банк. Для покупки доступна валюта, которая находится в кассах после 9 апреля. Из-за чего денег может не оказаться в конкретном отделении, потому что кто-то купил валюту, а новую не продал.
Доллары и евро доступны как для клиентов банка, так и нет. С собой нужно взять паспорт.
Банк продает наличную валюту только клиентам. Ограничения по сумме — не более 10 тыс долларов. Ограничения действуют до 9 сентября.
Купить доллары и евро могут как клиенты, так и обычные омичи. Приобрести валюту можно в офисах банка по адресам: улица Маршала Жукова, 101 и улица Масленникова, 26. Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. Лучше взять с собой паспорт.
Банк пока не продает наличную валюту. На сайте банка говорится, что доллары, евро, фунты стерлингов и швейцарский франк сейчас недоступны к покупке.
Купить валюту можно, но нужно предварительно уточнить, есть ли она в наличии. В половине омских отделений валюту не продают, уточнить адреса можно по ссылке. Узнать о наличии валюты в кассах можно по номеру 8-800-500-37-10 в будние дни с 9:30 до 19:00.
Наличная валюта доступна для покупки. Если не быть клиентом банка, нужен паспорт. Приобрести доллары или евро можно в любом отделении банка, но нельзя предварительно позвонить и узнать, есть ли валюта в кассе. Это можно сделать только на месте.
Купить наличку нельзя. Если быть клиентом банка, снять валюту можно только после 9 сентября.