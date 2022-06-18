Как рассказали Городу55 на «горячей линии», лучше делать это перед походом в банк. Для покупки доступна валюта, которая находится в кассах после 9 апреля. Из-за чего денег может не оказаться в конкретном отделении, потому что кто-то купил валюту, а новую не продал.