Дышим аккуратно! В Омске снова объявили режим НМУ первой степени опасности

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, с прошлого вечера и до 11:00 часов сегодня, 18 июня, в городе наблюдался режим НМУ. Во время этого режима все вещества, выбрасываемые предприятиями в атмосферу, оседают на город из-за слабого ветра. На день синоптики передают пониженный уровень загрязнения воздуха.
Оперативной информации об исследовании воздуха пока нет. Согласно приложению «Эковизор», к 8:00 часам омский воздух оценивался как «умеренно загрязненный».
Это не первое предупреждение о режиме НМУ с начала лета. Несколько дней подряд омичи жаловались на неприятные запахи, но автоматизированные посты не фиксировали нарушений. Вскоре обнаружилось, что на окраине города тлеет пометохранилище — оно и стало источником неприятного запаха. В минувший четверг, 16 июня, в Советском округе Омска обнаружили тройное превышение нормы ортоксилола.