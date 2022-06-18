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Дышим аккуратно! В Омске снова объявили режим НМУ первой степени опасности

Дышим аккуратно! В Омске снова объявили режим НМУ первой степени опасности

18 июня, 10:40
Фото: 1MI

В Омске объявили режим НМУ

Данные Обь-Иртышского УГМС.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, с прошлого вечера и до 11:00 часов сегодня, 18 июня, в городе наблюдался режим НМУ. Во время этого режима все вещества, выбрасываемые предприятиями в атмосферу, оседают на город из-за слабого ветра. На день синоптики передают пониженный уровень загрязнения воздуха.

Оперативной информации об исследовании воздуха пока нет. Согласно приложению «Эковизор», к 8:00 часам омский воздух оценивался как «умеренно загрязненный».

Это не первое предупреждение о режиме НМУ с начала лета. Несколько дней подряд омичи жаловались на неприятные запахи, но автоматизированные посты не фиксировали нарушений. Вскоре обнаружилось, что на окраине города тлеет пометохранилище — оно и стало источником неприятного запаха. В минувший четверг, 16 июня, в Советском округе Омска обнаружили тройное превышение нормы ортоксилола.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Выбросы#Воздух#Загрязнение воздуха
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