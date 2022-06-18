Дышим аккуратно! В Омске снова объявили режим НМУ первой степени опасности

Это не первое предупреждение о режиме НМУ с начала лета. Несколько дней подряд омичи жаловались на неприятные запахи, но автоматизированные посты не фиксировали нарушений. Вскоре обнаружилось, что на окраине города тлеет пометохранилище — оно и стало источником неприятного запаха. В минувший четверг, 16 июня, в Советском округе Омска обнаружили тройное превышение нормы ортоксилола.