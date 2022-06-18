Что дальше? На Омскую область надвигается циклон с 40-градусной жарой

После затяжных холодов с дождями в Омскую область придет жаркий циклон. Но и он принесет некоторые сюрпризы: уже на следующей неделе в регионе потеплеет до +30 градусов и выше, и при этом часть районов попадет под влияние грозовых и дождевых туч. Ветер будет дуть со скоростью около 10 м/с.