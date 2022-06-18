Беженцы Донбасса посетили «Симфопарк» при поддержке «Единой России»

Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с правительством Омской области и мэрией Омска организовало для беженцев ЛДНР поход на музыкальный фестиваль «СимфоПарк-2022». Беженцам предоставили трансфер из пунктов временного содержания в гостинице «Иртыш» и санатория «Коммунальник», а на территории «Парка на Королева» для беженцев установили зону отдыха.