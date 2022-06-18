Беженцы Донбасса посетили «Симфопарк» при поддержке «Единой России»

Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с правительством Омской области и мэрией Омска организовало для беженцев ЛДНР поход на музыкальный фестиваль «СимфоПарк-2022». Беженцам предоставили трансфер из пунктов временного содержания в гостинице «Иртыш» и санатория «Коммунальник», а на территории «Парка на Королева» для беженцев установили зону отдыха.
Поддержку в организации оказал депутат Омского городского совета Андрей Бондаренко: «Партия „Единая Россия“ постоянно помогает беженцам из ДНР и ЛНР, которые находятся в омском регионе. Сегодня мы познакомили их с одним из самых значимых культурных событий Омска — музыкальным фестивалем „СимфоПарк“. Убежден, что он подарит им заряд оптимизма и позитивного настроения и обязательно надолго запомнится», — отметил Андрей Бондаренко.
Это не первая помощь беженцам от партии и местных властей. Ранее глава депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артёмов и депутат Омского городского совета Юрий Арчибасов помогли организовать юридическую и нотариальную помощь, победитель предварительного голосования, главный врач областного клинического онкодиспансера Дмитрий Маркелов помог медикаментами.