Алине Липп — немецкая журналистка работает на Донбассе с начала спецоперации. Корреспондент поделилась, что в Германии в отношении ее возбуждено уголовное дело.

Pravda.Ru сообщает, что ее обвиняют в одобрении «преступных действий на Украине» и грозят тюремным сроком. Липп призналась, что она откровенно описывает события в ДНР, однако власти ФРГ оценивают ее работу негативно. Корреспондент размещает на личном канале актуальные интервью, публикует актуальные видео и ведет объективный блог. По словам журналистки, она в течение полугода работает и рискует жизнью. Алине видит как обстреливает населенные пункты Украина и считает, что Россия помогает местным жителям. Правда, в ФРГ думают по-другому: девушке заблокировали банковские карты, забрали деньги в госказну, заявив, что это решение суда Люнебурга. По предъявленной статье Липп грозит штраф или три года тюрьмы. Девушка консультируется с юристами.