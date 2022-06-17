Журналистке из Германии угрожают тюрьмой из-за за поддержки СВО

Pravda.Ru сообщает, что ее обвиняют в одобрении «преступных действий на Украине» и грозят тюремным сроком.
Липп призналась, что она откровенно описывает события в ДНР, однако власти ФРГ оценивают ее работу негативно. Корреспондент размещает на личном канале актуальные интервью, публикует актуальные видео и ведет объективный блог.
По словам журналистки, она в течение полугода работает и рискует жизнью. Алине видит как обстреливает населенные пункты Украина и считает, что Россия помогает местным жителям.
Правда, в ФРГ думают по-другому: девушке заблокировали банковские карты, забрали деньги в госказну, заявив, что это решение суда Люнебурга.
По предъявленной статье Липп грозит штраф или три года тюрьмы. Девушка консультируется с юристами.