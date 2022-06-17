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Журналистке из Германии угрожают тюрьмой из-за за поддержки СВО

Журналистке из Германии угрожают тюрьмой из-за за поддержки СВО

17 июня, 20:11
Фото: pxhere.com
Алине Липп — немецкая журналистка работает на Донбассе с начала спецоперации. Корреспондент поделилась, что в Германии в отношении ее возбуждено уголовное дело.

Pravda.Ru сообщает, что ее обвиняют в одобрении «преступных действий на Украине» и грозят тюремным сроком.

Липп призналась, что она откровенно описывает события в ДНР, однако власти ФРГ оценивают ее работу негативно. Корреспондент размещает на личном канале актуальные интервью, публикует актуальные видео и ведет объективный блог.

По словам журналистки, она в течение полугода работает и рискует жизнью. Алине видит как обстреливает населенные пункты Украина и считает, что Россия помогает местным жителям.

Правда, в ФРГ думают по-другому: девушке заблокировали банковские карты, забрали деньги в госказну, заявив, что это решение суда Люнебурга.

По предъявленной статье Липп грозит штраф или три года тюрьмы. Девушка консультируется с юристами.

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