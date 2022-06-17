Венедиктов распространяет фейки о коленках Захаровой

Pravda.Ru уточняет, что экс-редактор «Эха Москвы» не так давно опубликовал на персональном сайте фото коленок женщины, якобы принадлежащие Марии Захаровой. Однако позже выяснилось, что данные колени не принадлежат сотруднице МИД.
Захарова выразила уверенность, что подобное дезинформирование показательно, оно доказывает принципы подобных журналистов, искажающих сведения и факты.
По словам дипломата, она не знает как реагировать на подобные вбросы. Некогда авторитетный журналист позволяет себе публиковать фейки. Это ироничная история, которая доказывает, что от великого до ничтожного — один шаг.