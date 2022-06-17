В Ульяновской области мужчина прострелил живот беременной женщине

Отец пострадавшей беременной женщины рассказал, что его дочь и жена находились на огороде. Затем он услышал выстрелы, побежал на огород и увидел, что «у нее кровь идет». Мужчина начал искать, кто мог выстрелить, но никого не увидел. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зашли к соседу, увидели у него ружье, после чего пенсионера забрали в отделение.