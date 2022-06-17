В Ульяновской области мужчина прострелил живот беременной женщине

В Ульяновской области 55-летний пенсионер МВД выстрелил из ружья в беременную женщину и попал ей в живот, пишет 360tv.ru. Сообщается, что женщина выжила, однако находится в коме.
Чрезвычайное происшествие произошло в поселке Павловка Ульяновской области. Мужчина, во владении которого официально находится гражданское охотничье ружье, хотел застрелить из него кошку, однако промахнулся и попал в соседку, беременную женщину. Дробь попала женщине в живот.
Медики смогли спасти ребенка, сообщается, что он находится в тяжелом состоянии. Женщина находится в коме.
По имеющимся данным, беременная женщина приехала в гости к своему отцу. Известно, что сосед, стрелявший в нее, на момент совершения преступления был пьян. Когда сотрудники правоохранительных органов доставили его на освидетельствование, в свое оправдание он смог сказать только «Так получилось».
Отец пострадавшей беременной женщины рассказал, что его дочь и жена находились на огороде. Затем он услышал выстрелы, побежал на огород и увидел, что «у нее кровь идет». Мужчина начал искать, кто мог выстрелить, но никого не увидел. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зашли к соседу, увидели у него ружье, после чего пенсионера забрали в отделение.
Мать пострадавшей женщины сообщила, что не видела стрелявшего, но слышала два выстрела со стороны участка подозреваемого. По словам соседей, злоумышленника увольняли из полиции, однако он смог восстановиться. Причина увольнения им неизвестна.
Подозреваемый не дает комментарии и отказывается от общения.