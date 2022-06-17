В России будут бороться с мошенническими интернет-магазинами

В соответствии с действующими нормами законодательства, покупатель перед тем, как открыть посылку, обязан оплатить ее. Только после оплаты он может ознакомиться с товаром и при необходимости предъявить отправителю претензии — к примеру, если товар в посылке отсутствует или имеет ненадлежащее качество. Возвратить товар в таких случаях довольно проблематично, отмечают специалисты.