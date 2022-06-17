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В России будут бороться с мошенническими интернет-магазинами

В России будут бороться с мошенническими интернет-магазинами

17 июня, 17:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Минцифры и «Почта России» дадут разрешение на вскрытие посылок с наложенным платежом непосредственно перед оплатой.

«Почта России» и Минцифры собираются пресечь деятельность мошеннических интернет-магазинов, присылающих покупателям мусор вместо товаров. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». Ведомства уже подготовили поправки в проект закона, позволяющие покупателям вскрывать перед оплатой посылки с наложенным платежом.

В соответствии с действующими нормами законодательства, покупатель перед тем, как открыть посылку, обязан оплатить ее. Только после оплаты он может ознакомиться с товаром и при необходимости предъявить отправителю претензии — к примеру, если товар в посылке отсутствует или имеет ненадлежащее качество. Возвратить товар в таких случаях довольно проблематично, отмечают специалисты.

Эксперты ОНФ рассмотрели жалобы, поступившие от покупателей, и направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором попросили его помочь в решении проблемы. Среди предложений экспертов — разрешить вскрывать посылки перед оплатой. Поправки в Правила оказания услуг почтовой связи уже разработаны, в настоящее время новая версия регистрируется в российском Минюсте.

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