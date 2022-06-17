В Омской области всего два школьника сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области, в этом году на 100 баллов ЕГЭ по разным предметам сдали 39 человек. Из них два школьника идеально справились с экзаменом по профильной математике. Еще 24 выпускника сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, и 13 школьников — ЕГЭ по географии.
В ведомстве рассказали, что экзамен по профильной математике в этом году сдавал 4 031 выпускник. Почти столько же выпускников сдавали ЕГЭ базового уровня — 4 120 человек. Отмечается, что 96% школьников справились с заданиями. Те, кто не набрал минимальное количество баллов, смогут пересдать экзамен в резервные дни.
«В целом, результаты ЕГЭ 2022 года по математике показали рост математической подготовки выпускников, эффективность принимаемых мер по повышению качества математического образования, а также эффективность выбранной двухуровневой модели экзамена», — сообщили в минобразования.