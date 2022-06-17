В Омской области всего два школьника сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области, в этом году на 100 баллов ЕГЭ по разным предметам сдали 39 человек. Из них два школьника идеально справились с экзаменом по профильной математике. Еще 24 выпускника сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, и 13 школьников — ЕГЭ по географии.