В тот же день, 18 июня, омичей зовут на Йога-марафон (0+). Он начнется в 10:00 в парке 300-летия Омска. Омичей любого возраста и любой физической подготовки приглашают на занятия йогой в честь Международного дня йоги, который состоится 21 июня С собой омичам советуют взять коврики, вход бесплатный.