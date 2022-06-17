В ближайшие выходные в Омске пройдет главное музыкальное событие лета — «СимфоПарк-2022» (12+). Традиционно он пройдет в парке на Королева. В эту субботу, 18 июня, с 12 до 22 часов для омичей будут выступать музыканты, а завершит вечер симфонический оркестр Омской филармонии.
Также на площадке «СимфоПарка» будут работать тематические площадки — мастер-классы по ораторскому искусству, вокалу, актерскому мастерству, позированию. Также будут организованы мини-игры и музыкальные уроки. Билеты можно купить на сайте филармонии.
В тот же день, 18 июня, омичей зовут на Йога-марафон (0+). Он начнется в 10:00 в парке 300-летия Омска. Омичей любого возраста и любой физической подготовки приглашают на занятия йогой в честь Международного дня йоги, который состоится 21 июня С собой омичам советуют взять коврики, вход бесплатный.
В селе Окунево в Омской области с сегодняшнего дня, 17 июня, начнется фестиваль «Солнцестояние» (0+). Он продлится до 22 июня. Посетить праздник можно будет бесплатно, из Омска отправляются туристические группы, но мест уже нет.
На фестивале посетителей ждут мастер-классы, ярмарки, песни, танцы и многое другое. Самой короткой в этом году ночью, с 21 на 22 июня, омичи смогут попрыгать через костер.
В поселке Большеречье в эти выходные пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье» (0+). Вход сюда тоже бесплатный. На фестивале пройдет выставка-ярмарка, конкурсы и мастер-классы, гала-концерт областного фестиваля русской культуры и концерты гармонистов и частушечников. Также особое место отведено под интерактивную площадку «Служилые люди Сибири».
В Камергерском переулке устраивают праздник «Как я провел это лето» (0+) — преемник вечеринок «Свое лето». В программе лекторий, мастер-классы и с 22:00 вечера выступление группы Symbol live band. На фестивале будет фудкорт и бар с напитками.