В омском парке снесли тир, который «забыли» убрать

Как рассказали в пресс-службе омских судебных приставов, в парке 30-летия ВЛКСМ "забыли" убрать павильон стрелкового тира. Несколько лет назад его владелец заключил договор аренды земли площадью 70 кв. м, но после истечения срока аренды не освободил участок и не заключил новый договор.