В омском парке снесли тир, который «забыли» убрать

Как рассказали в пресс-службе омских судебных приставов, в парке 30-летия ВЛКСМ "забыли" убрать павильон стрелкового тира. Несколько лет назад его владелец заключил договор аренды земли площадью 70 кв. м, но после истечения срока аренды не освободил участок и не заключил новый договор.
Департамент имущественных отношений мэрии Омска через суд потребовал освободить этот участок, и следить за исполнением решения суда поручили судебным приставам. Те уведомили собственника, что он незаконно занимает муниципальные земли, и этого хватило, чтобы омич самостоятельно снес тир.
Отмечается, что через несколько дней судебные приставы побывали в парке и убедились, что тир действительно снесли.