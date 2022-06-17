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В омском парке снесли тир, который «забыли» убрать

В омском парке снесли тир, который «забыли» убрать

17 июня, 15:56
Фото: 1MI

В парке 30-летия ВЛКСМ в Омске снесли тир

Стрелковый тир стоял там без документов.

Как рассказали в пресс-службе омских судебных приставов, в парке 30-летия ВЛКСМ "забыли" убрать павильон стрелкового тира. Несколько лет назад его владелец заключил договор аренды земли площадью 70 кв. м, но после истечения срока аренды не освободил участок и не заключил новый договор. 

Департамент имущественных отношений мэрии Омска через суд потребовал освободить этот участок, и следить за исполнением решения суда поручили судебным приставам. Те уведомили собственника, что он незаконно занимает муниципальные земли, и этого хватило, чтобы омич самостоятельно снес тир. 

Отмечается, что через несколько дней судебные приставы побывали в парке и убедились, что тир действительно снесли. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Тир#Земля#Снос#Аренда#Парк#Парк 30-летия ВЛКСМ
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