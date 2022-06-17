В «Омскэлектро» наградили победителей конкурса профессионального мастерства

Сегодня, 17 июня, на базе учебно-производственного центра АО «Омскэлектро» состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди работников предприятия. Лучших омских электриков и сотрудников наградили мэр города Омска Сергей Шелест и генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.
Конкурс проводился впервые с 2014 года, но по инициативе гендиректора предприятия в честь 100-летия предприятия Андрея Жуковского эту традицию решили возобновить.
«Спасибо нашим коллегам, которые вдохновили меня возобновить конкурс, теперь мы можем проводить его ежегодно. Интересно посмотреть, интересно послушать — наверняка, у вас есть чему научиться друг у друга. Администрация города Омска и лично Сергей Николаевич ставит большие цели по модернизации наружного освещения нашего города, это у нас сейчас приоритет номер один на летний период. И не забываем про нашу основную цель — качественное и надежное электроснабжение всех социальных объектов, населения, предприятий», — подбодрил участников Жуковский.
В конкурсе участвовали пять команд из разных структурных подразделений «Омскэлектро», которые обслуживают городские линии электропередачи. Участниками конкурса стали три команды РЭСов, команда, отвечающая за наружное освещение города, и диспетчерская служба.
В течение двух дней им предстояло в теории и на практике продемонстрировать свои знания и умения, которые они ежедневно применяют в работе. Победителей выбирали в шести номинациях, в том числе работникам предприятия нужно было продемонстрировать скорость аварийной замены рубильника 0.4 кВ, восстановить провод в пролете, смонтировать концевую муфту. Также жюри проверило оснащение дежурных бригадных автомобилей средствами защиты и монтажными приспособления. Теоретические знания работников проверяли на экзамене.
В отдельный конкурс «Омскэлектро» выделило снятие пострадавшего с опоры линии электропередачи. По легенде, пострадал один из коллег сотрудников, и его нужно было как можно скорее спустить на землю и нанести как можно меньше травм.
Сотрудники во время конкурса экстренно отключали воздушную линию электропередач в 10кВ посредством наброса на провода гибкого неизолированного провода. Монтеру необходимо было подняться, а затем при помощи блока и веревки опустить пострадавшего на землю. После этого спасателю предстояло провести реанимационные мероприятия — непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.
Награждение победителей началось с поздравлений мэра Омска Сергея Шелеста. Он поблагодарил энергетиков за то, что город бесперебойно обеспечивается электричеством.
«Я сам большую часть своей жизни отработал в электроэнергетике, поэтому прекрасно знаю и понимаю работу каждого из вас. Было три основных направления на конкурсе. Это техника безопасности, которая всегда должна быть на первом месте, работа на воздушных линиях и работа на кабельных линиях. „Омскэлектро“ всегда показывает высокое мастерство, и хорошо, что Андрей Александрович возобновил проведение конкурса профессионального мастерства. Сегодня вы в очередной раз показали высокие результаты вашей работы. В своей жизни я много занимался вопросами электроснабжения, в том числе по части потерь электроэнергии. И мне очень приятно, что на сегодня „Омскэлектро“ имеет в 2 раза меньше потерь, чем установлено. Вы большие молодцы, и я надеюсь, что вы и дальше будете успешно выполнять функцию электроснабжения города Омска. Огромное спасибо вам за ваш труд! Здоровья, счастья, благополучия и стабильной работы!» — пожелал мэр во время награждения.
В составе команд оказалось много молодых специалистов: в компании подчеркивают, что основа конкурса профессионального мастерства «Омскэлектро» — это обучение и обмен опытом.
«Омскэлектро» по праву может гордиться своими сотрудниками, их умениями и навыками работы даже в самых сложных ситуациях. Развитие кадрового потенциала — это одна из приоритетных задач нашего предприятия. И именно для этого мы проводим конкурс профессионального мастерства, который также способствует повышению престижа труда работников энергетической отрасли. От действий каждого нашего сотрудника зависит жизнь целого города, и мы как руководители рады еще раз убедиться в их профессионализме. Ведь если они качественно и быстро справляются со всеми заданиями в рамках конкурса, то и во время своей ежедневной работы на благо Омска действуют также», — подчеркивает советник генерального директора АО «Омскэлектро» Анна Степаненко.
В качестве подарков за победу в конкурсе команды получили оборудование, которое сделает их работу комфортнее. Вместе с дипломами омичам вручили автономную тепловую пушку, секторные ножницы для резки проводов и кабелей, бензопилу и наборы электромонтера.
Сразу после конкурса участники отметили пользу таких конкурсов и полученных подарков. Победитель в номинации «Лучший электромонтер», электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Левобережного района электрических сетей Григорий Казаченко рассказал, что возобновление конкурса — хорошая традиция, которая позволяет оценить свои и чужие навыки работы.
«Я работаю в „Омскэлектро“ с 2007 года, раньше тоже участвовал в конкурсах профмастерства. Очень жаль было, что прервалась эта традиция, ведь на конкурсе можно посмотреть на других и себя показать. Я рад, что в этом году получилось его провести — в своей личной номинации я занял первое место, грамота говорит сама за себя. За второе место наша команда получила в подарок секторные ножницы, очень хорошая вещь», — отметил Григорий Казаченко.
Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский отметил, что в планах у предприятия расширить конкурс и проводить его с представителями других электроснабжающих организаций. Такой подход увеличит безопасность сетей и повысит умения специалистов.
«В дальнейшем мы планируем расширять количество дисциплин и, возможно, привлечь коллег из МРСК Сибири, чтобы провести общие соревнования и поучиться друг у друга. Очень отрадно, что, несмотря на плотный график, мэр города нашел время приехать поприветствовать наших лучших сотрудников. Мы обсудили планы, которые у нас есть на этот год, и в первую очередь модернизацию наружного освещения города Омска. Это серьезнейшая задача: у нас поэтапно намечено до конца года, какие объекты мы должны либо отремонтировать, либо построить заново. Сергей Николаевич ставит в приоритет качество жизни населения города Омска, и мы в этом плане сделаем все, что от нас зависит», — заключил Жуковский.