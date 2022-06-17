В «Омскэлектро» наградили победителей конкурса профессионального мастерства

В течение двух дней им предстояло в теории и на практике продемонстрировать свои знания и умения, которые они ежедневно применяют в работе. Победителей выбирали в шести номинациях, в том числе работникам предприятия нужно было продемонстрировать скорость аварийной замены рубильника 0.4 кВ, восстановить провод в пролете, смонтировать концевую муфту. Также жюри проверило оснащение дежурных бригадных автомобилей средствами защиты и монтажными приспособления. Теоретические знания работников проверяли на экзамене.