После трех месяцев простоя в России открылись первые рестораны «Макдоналдс». Фактически больше это не привычный «Мак»: новое название ресторанов быстрого питания — «Вкусно — и точка».
В новом формате рестораны открылись в Москве 12 июня. Первый ресторан заработал на Пушкинской площади в Москве, где в 90-е появился первый в России «Макдоналдс». Сейчас рестораны обновленного «Мака» работают только в Москве, но новый собственник компании обещает постепенно открывать кафе быстрого питания и в других городах.
В Омске рестораны «Вкусно — и точка» только готовят к открытию, набирают персонал и обновляют помещения. Старые вывески с буквой «М» демонтируют, вскоре на их месте появится обновленное лого — две картошки фри и соус. Так объясняют новый дизайн сети общепита в компании.
Точной даты открытия ресторанов пока не знают даже в компании. Вероятно, это случится, когда сформируется необходимый штат работников. На дверях бывшего «Мака» и на сайте ресторанов омичей приглашают на работу.
Предполагается, что обновленный «Макдоналдс» в Омске откроют до конца лета 2022 года.
Меню нового «Макдоналдса» также обновят: владелец американского бренда запретил продавать «МакФлури» и «БигТейсти». Вскоре в меню должны появиться альтернативы популярным блюдам. При этом состав блюд почти не изменится: практически все позиции из меню состоят из отечественных продуктов, потому проблем с поставками быть не должно.
Ранее представители оригинального «Макдоналдс» в России заявляли, что все работники продолжат карьеру в компании даже после ее перехода к российскому собственнику.
До марта 2022 года в Омске работали четыре точки «Макдоналдса» — напротив Транспортной академии, в "Меге", в Нефтяниках и в ТЦ «Фестиваль». Предполагается, что новые рестораны «Вкусно — и точка» откроются на месте старых, а в будущем в Омске станет больше ресторанов обновленного «Мака».
"Макдоналдс" приостановил работу в России 14 марта на фоне западных санкций. До мая судьба бренда была под вопросом, позже выяснилось, что компания продает свой бизнес в РФ партнеру-франчайзи, и сеть ждет ребрендинг.