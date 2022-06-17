В новом формате рестораны открылись в Москве 12 июня. Первый ресторан заработал на Пушкинской площади в Москве, где в 90-е появился первый в России «Макдоналдс». Сейчас рестораны обновленного «Мака» работают только в Москве, но новый собственник компании обещает постепенно открывать кафе быстрого питания и в других городах.