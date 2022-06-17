В нужное русло. За порядок в парке 300-летия Омска будут отвечать заключенные

На портале мэрии Омска обнародован проект постановления мэра, согласно которому предлагается расширить список мест, где осужденные к исправительным работам могут отбывать наказание. Список хотят дополнить двумя пунктами.
Так, омичи смогут отбывать наказание, благоустраивая парк 300-летия Омска на Левобережье. Работы хотят распределить между 10-ю заключенными. Также список предложили дополнить территорией МП «Тепловая компания» на улице 3-я Железнодорожная, сюда смогут отправить 4 осужденных.
Отметим, что сейчас в списке мест, где осужденные отбывают исправительные работы, также значатся городские парки, территории омских медучреждений, транспортных предприятий и отдельные участки, находящиеся в ведении городского УДХБ.