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В нужное русло. За порядок в парке 300-летия Омска будут отвечать заключенные

В нужное русло. За порядок в парке 300-летия Омска будут отвечать заключенные

17 июня, 12:38
Фото: скриншот онлайн-карт

В Омске расширят список мест для отбывания исправительных работ

Документ еще не утвержден.

На портале мэрии Омска обнародован проект постановления мэра, согласно которому предлагается расширить список мест, где осужденные к исправительным работам могут отбывать наказание. Список хотят дополнить двумя пунктами.

Так, омичи смогут отбывать наказание, благоустраивая парк 300-летия Омска на Левобережье. Работы хотят распределить между 10-ю заключенными. Также список предложили дополнить территорией МП «Тепловая компания» на улице 3-я Железнодорожная, сюда смогут отправить 4 осужденных.

Отметим, что сейчас в списке мест, где осужденные отбывают исправительные работы, также значатся городские парки, территории омских медучреждений, транспортных предприятий и отдельные участки, находящиеся в ведении городского УДХБ.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Осужденные#Исправительные работы#Мэр#Шелест
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