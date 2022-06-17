Цены на инсулин выросли впервые за несколько лет

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсантъ», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила увеличение цен на ряд позиций инсулинов. Эта мера стала необходимой из-за нехватки лекарств, возникшей на рынке по причине логистических проблем.
Подорожание коснулось таких препаратов, как двухфазный инсулин аспарт, инсулин лизпро, двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Сообщается, что российские производители инсулина будут медленно увеличивать цены на свою продукцию, чтобы их товары могли конкурировать с препаратами иностранных поставщиков.