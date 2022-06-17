Цены на инсулин выросли впервые за несколько лет

Подорожание коснулось таких препаратов, как двухфазный инсулин аспарт, инсулин лизпро, двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Сообщается, что российские производители инсулина будут медленно увеличивать цены на свою продукцию, чтобы их товары могли конкурировать с препаратами иностранных поставщиков.