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Цены на инсулин выросли впервые за несколько лет

17 июня, 11:23
Рост цен на препарат в шприц-ручках может составить 5,5-28%.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсантъ», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила увеличение цен на ряд позиций инсулинов. Эта мера стала необходимой из-за нехватки лекарств, возникшей на рынке по причине логистических проблем.

Подорожание коснулось таких препаратов, как двухфазный инсулин аспарт, инсулин лизпро, двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Сообщается, что российские производители инсулина будут медленно увеличивать цены на свою продукцию, чтобы их товары могли конкурировать с препаратами иностранных поставщиков.

 

#Ольга Земскова
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