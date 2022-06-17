Цена реконструкции дублера Лукашевича в Омске может вырасти на 30%

Добавим также, ранее Город55 анализировал закупочную деятельность компании «Арт РемСтрой», которая только за этот год забрала дорожных контрактов почти на 900 млн рублей. За подрядчиком тянется большой шлейф из штрафов и неустоек по предыдущим контрактам, что не мешает ему выигрывать новые аукционы, зачастую без снижения цены.