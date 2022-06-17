Цена реконструкции дублера Лукашевича в Омске может вырасти на 30%

Департамент строительства администрации Омска планирует изменить стоимость контракта по разработке документации и реконструкции дублера улицы Лукашевича на Левобережье Омска. Об этом сообщается в соответствующем постановлении.
«Департамент строительства администрации города Омска вправе изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта <...> в части изменения (увеличения) цены <...> в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе с необходимостью внесения изменений в проектную документацию».
Речь об участке по улице Крупской от Перелета до Лукашевича. Согласно постановлению, сумма контракта может вырасти до 30%, или на 68 млн рублей. Увеличение стоимости должно произойти после повторной государственной экспертизы, его зафиксируют в дополнительном соглашении к контракту с подрядчиком.
Напомним, конкурс на реконструкцию дублера Лукашевича заключили 1 марта с ООО «Арт РемСтрой». Стоимость работ изначально оценили в порядка 228 миллионов рублей. Можно предположить, что увеличение цены контракта будет связано с подорожанием строительных материалов. Например, по этой причине стоимость реконструкции ТЮЗа также выросла на почти на треть, на 50 млн рублей.
Добавим также, ранее Город55 анализировал закупочную деятельность компании «Арт РемСтрой», которая только за этот год забрала дорожных контрактов почти на 900 млн рублей. За подрядчиком тянется большой шлейф из штрафов и неустоек по предыдущим контрактам, что не мешает ему выигрывать новые аукционы, зачастую без снижения цены.