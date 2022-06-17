Стенд БСК с говорящей упаковкой соды привлек большое внимание на ПМЭФ-2022

Кроме самого необычного стенда, одним из лидеров отечественной химической промышленности были представлены на ПМЭФ итоги его работы, в том числе касаемо импортозамещения. Так, к концу будущего года БСК намерена занять 10-15 процентов рынка стирального порошка. Компанией уже анонсировано расширение линейки товаров за счет включения в нее моющих средств. «Дочкой» БСК — компанией «Эколь» — уже достигнуто увеличение объемов выпуска стирального порошка в четыре раза. Теперь ее доля на рынке данного товара составляет семь процентов.