Стенд БСК с говорящей упаковкой соды привлек большое внимание на ПМЭФ-2022

Как сообщает mkset.ru, гости форума имели возможность наблюдать полет в космос и парение в воздухе анимированного персонажа, который смешивал в миске разного рода ингредиенты на фоне следующих друг за другом кадров с красивейшими видами Башкирии. В формате 3D у гостей форума была возможность познакомиться с процессом изготовления соды и областями, где она находит применение.
Кроме самого необычного стенда, одним из лидеров отечественной химической промышленности были представлены на ПМЭФ итоги его работы, в том числе касаемо импортозамещения. Так, к концу будущего года БСК намерена занять 10-15 процентов рынка стирального порошка. Компанией уже анонсировано расширение линейки товаров за счет включения в нее моющих средств. «Дочкой» БСК — компанией «Эколь» — уже достигнуто увеличение объемов выпуска стирального порошка в четыре раза. Теперь ее доля на рынке данного товара составляет семь процентов.
Во время в диалогов в ходе пленарных сессий Эдуард Давыдов рассказал, что даже в сегодняшней экономической ситуации, когда действуют западные санкции, БСК эффективно работает, не думая сокращать объемы производства. Также на предприятии действует весь перечень социальных гарантий, которые предусмотрены коллективным договором. И более того, их список расширился, и он полностью исполняется.
Эдуардом Давыдовым дано подтверждение информации о том, что итоги минувшего года стали для БСК «историческими». Бикарбоната натрия предприятие выпустило на 18 процентов больше — 218 тысяч тонн. Производство ПВХ увеличилось до 269 тысяч тонн. Выручка БСК оказалась более 58,9 миллиарда рублей, прибыль — более 15 миллиардов. Средняя зарплата работников предприятия увеличилась на 16 процентов.
«Это лучшие показатели за всю 70-летнюю историю предприятия», — отметил Давыдов.
Судя по таким оптимистичным планам и нынешнему положению БСК, компания выгодно отличается от ряда других предприятий российской экономики, на которые негативно подействовали санкции.