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Стало известно, сколько призывников из Омска отправили на службу

Стало известно, сколько призывников из Омска отправили на службу

17 июня, 17:27
Фото: omskportal.ru

Из Омской области на службу призвали 60 новобранцев

Омичей проводили на службу в торжественной обстановке.

В правительстве Омской области рассказали, что на службу проводили 60 новобранцев. Торжественная церемония состоялась сегодня, 17 июня, в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта.

Перед новобранцами выступили танцевально-экспериментальные коллективы и воспитанники федерации Тхэквондо Омской области.

Омичей отправят служить сухопутных войсках и частях военно-морского флота, отметили в ведомстве. Ректор СибГУФКа Олег Шалаев сообщил, что готов принять омичей в ряды студентов после их службы в Армии России. Также  с напутствием к новобранцам обратились представители военного комиссариата и духовенства.

#Ольга Акамова#Новости#Омская область#Призывники#Армия#Общество
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