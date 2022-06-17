Стало известно, сколько призывников из Омска отправили на службу

Омичей отправят служить сухопутных войсках и частях военно-морского флота, отметили в ведомстве. Ректор СибГУФКа Олег Шалаев сообщил, что готов принять омичей в ряды студентов после их службы в Армии России. Также с напутствием к новобранцам обратились представители военного комиссариата и духовенства.