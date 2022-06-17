Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать омские врачи

Сайт Зарплата.ру проанализировал, какие зарплаты предлагают омским врачам. Некоторые из них могут рассчитывать на зарплату более 100 тысяч рублей. Так, до 110 тыс рублей готовы заплатить анестезиологу-реаниматологу в больнице РЖД. Врачу предлагают санаторно-курортное лечение, материальную помощь к отпуску, компенсацию за проезд в поездах дальнего следования и даже выплаты за преданность компании.