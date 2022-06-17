Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать омские врачи

Сайт Зарплата.ру проанализировал, какие зарплаты предлагают омским врачам. Некоторые из них могут рассчитывать на зарплату более 100 тысяч рублей. Так, до 110 тыс рублей готовы заплатить анестезиологу-реаниматологу в больнице РЖД. Врачу предлагают санаторно-курортное лечение, материальную помощь к отпуску, компенсацию за проезд в поездах дальнего следования и даже выплаты за преданность компании.
От 100 тыс рублей может получать анестезиолог-реаниматолог в Русско-Полянской центральной районной больнице. Также на заработную плату до 100 тыс рублей может претендовать участковый педиатр в детской поликлинике № 5.
Стоматолог-терапевт будет получать от 80 тыс рублей за работу в клинике «Стом-СВ» в Москаленках. Кроме того, Русско-Полянская ЦРБ готова платить до 80 тыс рублей неврологу и дерматовенерологу.