США заявили о ликвидации хакерской сети из России

В заявлении Минюста США также отмечается, что борьба с хакерской сетью началась в 2017 году — после того, как американским властям стало известно о взломе 325 тыс. электронных устройств. В ведомстве не озвучили имена фигурантов дела, которое рассматривается в Южном округе Калифорнии.