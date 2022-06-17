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США заявили о ликвидации хакерской сети из России

США заявили о ликвидации хакерской сети из России

17 июня, 17:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Министерство юстиции США сообщило об уничтожении инфраструктуры ботнета RSOCKS из России.

США при участии Германии, Великобритании и Нидерландов пресекли деятельность ботнета (сети компьютеров, находящихся под контролем хакеров) RSOCKS, который предположительно находится в России. Об этом пишет 360tv.ru.

Как заявили в ведомстве, ботнет RSOCKS взломал миллионы компьютеров и прочих электронных устройств, расположенных во всем мире. Теперь, как уверяют в Минюсте США, его инфраструктура уничтожена.

В заявлении Минюста США также отмечается, что борьба с хакерской сетью началась в 2017 году — после того, как американским властям стало известно о взломе 325 тыс. электронных устройств. В ведомстве не озвучили имена фигурантов дела, которое рассматривается в Южном округе Калифорнии.

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