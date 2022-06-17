США заявили о ликвидации хакерской сети из России

США при участии Германии, Великобритании и Нидерландов пресекли деятельность ботнета (сети компьютеров, находящихся под контролем хакеров) RSOCKS, который предположительно находится в России. Об этом пишет 360tv.ru.
Как заявили в ведомстве, ботнет RSOCKS взломал миллионы компьютеров и прочих электронных устройств, расположенных во всем мире. Теперь, как уверяют в Минюсте США, его инфраструктура уничтожена.
В заявлении Минюста США также отмечается, что борьба с хакерской сетью началась в 2017 году — после того, как американским властям стало известно о взломе 325 тыс. электронных устройств. В ведомстве не озвучили имена фигурантов дела, которое рассматривается в Южном округе Калифорнии.